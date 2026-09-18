Cambio de reglas y comercio con México salvan la fusión de CPKC

En un entorno económico global marcado por la volatilidad y la reconfiguración de las cadenas de suministro, la visión expuesta por Keith Creel, CEO de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), ofrece una lección magistral sobre cómo transformar los desafíos geopolíticos en oportunidades de crecimiento sostenido.

Con ello, la empresa está viendo, literalmente, luz al final del túnel, literalmente, para el único tren de carga con una red transnacional continua que une a Canadá con México a través de Estados Unidos.

La empresa reveló en una conferencia sobre industria organizada por Morgan Stanley que sigue recuperándose financiera y comercialmente de la fusión entre los ferrocarriles Canadian Pacific y Kansa City Southern completada en abril de 2023 por u$s 31,000 millones.

La empresa, liderada por Keith Creel, dijo que gran parte de esa recuperación se da por el puente comercial terrestre entre Canadá y México, el cual pasó en tres años de mover 100 millones de dólares canadienses a 600 millones y que pudiera llegar hasta 1,000 millones.

Lo interesante en esto, dijo Creel, es que al inicio de la fusión la empresa apostaba a que el negocio petrolífero sería el sostén del negocio, transportando crudo desde Canadá a México, específicamente derivado del shale rumbo a refinerías mexicanas.

Sin embargo, por diversas razones, el volumen comercial no se materializó, dejando en el aire un enorme proyecto de ampliación de operaciones DRU (Diluent Recovery Unit, un proceso industrial para separa el diluyente del petróleo pesado o bitumen, es decir shale).

En lugar de ello, lo que se detonó fue el transporte de mercancías diferentes.

“El comercio entre Estados Unidos y Mexico realmente nos sorprendió”, dijo Clark. Y menciona que, paradójicamente, la crisis por los aranceles y el nerviosismo de cómo se cambiará el T-MEC, aceleró su negocio.

“Cuando montamos el negocio (la fusión) estábamos facturando unos 100 millones de dólares (canadienses). Ahora vamos sobre 600 millones y llegaremos a 1,000 millones. Todo eso a pesar de la situación comercial”.

Parte de esto, dice Clark deriva tanto del aumento de operaciones de sus clientes existentes como de la captación de nuevos, así como del cambio en el flujo de mercancías.

“Antes todo se basaba en proteína yendo al sur y vegetales rumbo al norte. Pero ahora vamos a empezar a mover más pepperoni, popcorn, alimento para perros, bienes secos, no solamente alimentos en frío”.

En este sentido, Clark avisa de algo que ya se está construyendo, pero que no se ha anunciado, instalaciones en México de la mano de su socio Americold.

“Hay instalaciones adicionales que se están construyendo en México, pero que no se han anunciado y que están ya muy avanzadas en la fase de desarrollo”, dijo Clark. Se trata de algo cercano a Toluca para el mercado de Ciudad de México, y saliendo al sur desde Monterrey”.

Así, para CPKC, el potencial del T-MEC actúa como el gran catalizador de esta apuesta. A pesar de las fricciones regulatorias y las renegociaciones de reglas de origen, la certeza jurídica que brinda el tratado desbloqueará una demanda reprimida decisiva. Lejos de frenar el dinamismo, la reubicación de capacidades productivas (nearshoring) en polos clave como Monterrey y el Valle de Toluca está impulsando un flujo sin precedentes de insumos, vehículos y productos procesados.

Hard Discount: PesoRama rompe récord de ventas trimestrales

Siguiendo con negocios entre México y el país de la hoja de maple, resulta que PesoRama Inc., operadora de la cadena de tiendas de descuento JOi DOLLAR PLUS en México, alcanzó las ventas trimestrales más altas de su historia, impulsadas por la apertura acelerada de sucursales y un crecimiento sostenido en la demanda del consumidor.

En sus estados financieros correspondientes al segundo trimestre del año fiscal 2027 (con corte al 31 de julio de 2026), la empresa reportó que sus ventas totales alcanzaron casi 9.7 millones de dólares canadienses, en el periodo, representando un aumento del 59% respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado de seis meses, las ventas sumaron más de 17.2 millones de dólares canadienses, o 48% arriba del periodo previo.

En cuanto a su utilidad bruta, esta creció 46% en el trimestre. Otro punto de mejora fueron las pérdidas, ya que la empresa registró una mejora sustancial al reducirla en asi 50%.

El tráfico promedio en tiendas aumentó un 37%, el ticket promedio creció un 2% y las ventas en tiendas iguales subieron un 4% en moneda local. El margen bruto de producto se situó en 44%.

Durante el trimestre, la cadena sumó siete unidades para llegar a 42 tiendas operativas al 31 de julio de 2026. Posteriormente, inauguró cuatro ubicaciones adicionales en Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Puebla, alcanzando un total de 46 sucursales.

Banorte: mejor banco digital en México

Banorte sumó una serie de reconocimientos otorgados por la publicación financiera Global Finance en su edición 2026 de los World’s Best Digital Banks Awards, premiación realizada en conjunto con la consultora tecnológica Infosys. Los galardones abarcan distintas categorías de banca digital tanto a nivel nacional como regional en América Latina.

En el ámbito corporativo e institucional, Banorte fue nombrada Best Corporate/Institutional Digital Bank en México. De igual manera, obtuvo distinciones en subcategorías enfocadas en la experiencia de usuario (Best Online Portal/UX) y en la gestión de tesorería (Best Online Treasury and Cash Management Services), con alcance tanto regional como local. En el mercado mexicano, también se le reconoció por su estrategia de pagos digitales.

Por el lado de la banca de consumo, la institución figuró en la categoría Best in Transformation, aplicable tanto para México como para el resto de Latinoamérica. De acuerdo con el dictamen de la publicación, la evaluación contempla aspectos como la efectividad de la estrategia digital, el nivel de adopción por parte de los clientes, la amplitud del portafolio de productos y el desempeño general de las plataformas en línea.

Según el presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González, la estrategia de la firma apunta a mantener un enfoque de personalización en sus servicios mediante la integración de tecnología en sus canales de atención.

Actis lanza Yeltica Energy para impulsar la transición energética en México

Actis, fondo global de inversión en infraestructura sustentable, formalizó su regreso al sector de energías renovables en México con el lanzamiento de Yeltica Energy, una nueva plataforma con la que busca llegar a más de 2 gigavatios (GW) de capacidad en generación solar, eólica y almacenamiento en baterías.

La compañía nace después de que Actis se adjudicara tres proyectos iniciales en la primera Licitación de Inversión Mixta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ese portafolio ancla suma cerca de 330 MWp en capacidad fotovoltaica y 255 MWh en almacenamiento en baterías, y operará bajo contratos de compraventa de energía (PPA) a 25 años con la CFE, con flujos de efectivo en dólares e indexados a la inflación.

Al frente de la nueva plataforma queda José Luis García, quien acumula más de 25 años en el sector energético internacional y fue director general de Zuma Energía y de Zelestra LATAM. La empresa planea crecer a través de futuras licitaciones públicas y de originación privada con desarrolladores y grandes consumidores industriales.

El movimiento se inserta en el marco del Plan México y del Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PLADESE 2025-2039), que contemplan sumar 75 GW de capacidad de generación para atender la demanda industrial y el nearshoring. La meta es que las fuentes limpias pasen del 20% actual al 38% de la matriz eléctrica nacional en 2030.

Con Yeltica, Actis amplía su historial en México, donde ha gestionado más de 7.3 GW en proyectos como Zuma Energía, Saavi Energía, Atlas Renewable Energy y Valia Energía.

Zuma Energía fue fundada por Actis en 2014 junto con el fondo de capital privado Mesofamer Investments (socio minoritario), la compañía desarrolló y operó más de 800 MW en activos solares y eólicos en México. En noviembre de 2020, Actis y Mesofamer vendieron el 100% de la empresa a State Power Investment Corporation (SPIC), una de las mayores empresas estatales de energía de China.

Saavi Energía es fue considerada en su momento la plataforma independiente de generación de energía a gas más grande de México, fue estructurada por Actis a partir de la adquisición de los activos de InterGen en 2018. En agosto de 2021, Actis completó la venta de Saavi a Global Infrastructure Partners (GIP), uno de los fondos independientes de infraestructura más grandes del mundo (actualmente parte de BlackRock).

Y Atlas Renewable Energy fue creada por Actis en 2017 para desarrollar proyectos solares a gran escala en Latinoamérica, la plataforma creció rápidamente en México, Chile, Brasil y Uruguay. En octubre de 2022, Actis vendió la totalidad de Atlas a GIP.