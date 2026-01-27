En esta noticia Grupo México Transportes cierra con rentabilidad

Grupo México Transportes (GMXT), el brazo ferroviario de Grupo México, cerró 2025 con un avance en ingresos y rentabilidad, apoyado principalmente por el dinamismo del segmento automotriz, en un entorno donde el volumen total transportado mostró una ligera contracción.

La compañía reportó un flujo operativo (EBITDA) de MXN $27,078 millones, un crecimiento de 6% anual, mientras que los ingresos ascendieron a MXN $64,673 millones, un incremento de 6.6% frente a los 60,643 millones registrados en 2024, de acuerdo con su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El desempeño se dio pese a una disminución de 1.4% en el volumen, que pasó de 67,851 millones de toneladas-kilómetro netas en el cuarto trimestre de 2024 a 66,931 millones al cierre de 2025. El retroceso fue parcialmente compensado por el segmento automotriz, que registró un crecimiento de 16.3%, consolidándose como uno de los principales motores del año.

Grupo México Transportes cierra con rentabilidad

En términos de rentabilidad, la utilidad neta acumulada ascendió a MXN $9,330 millones, un aumento de 5% frente a los 8,890 millones reportados en 2024.

Sin embargo, la presión en costos mostró un incremento. Los gastos generales aumentaron 11% anual, al ubicarse en MXN $13,027 millones en 2025, desde los 11,732 millones del año previo.

“El incremento estuvo impulsado principalmente por mayores fletes y maniobras (607 millones de pesos), mano de obra (541 millones), mantenimiento de equipo (436 millones), seguridad (168 millones) y combustibles —diésel y gasolina— (103 millones), además de otros rubros operativos", se lee en el reporte.

En el plano corporativo, GMXT concretó en 2025 el desliste de sus acciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Aunque la propuesta fue presentada ante el Consejo a mediados del año pasado, fue hasta el 16 de enero cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó la cancelación del registro en la plaza bursátil y en el Registro Nacional de Valores.

Por su parte, Ferromex, subsidiaria de GMXT, reportó un incremento de 6.5% en los ingresos a MXN $48,038 millones; en tanto que la utilidad neta registró una contracción de 0.3% a 7,254 millones desde los 7,281 millones de pesos al cierre de 2025.