En esta noticia S&P revisa calificación de Banorte

Banorte colocó u$s1,350 millones en notas de capital perpetuas en los mercados internacionales, en una operación con la que busca fortalecer su posición de capital bajo los estándares regulatorios de Basilea III.

La institución financiera mexicana informó, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, que la emisión se dividió en dos series de instrumentos Tier 1 adicionales.

La primera corresponde a notas perpetuas por u$s600 millones, con opción de prepago a partir de los seis años y medio (NC6.5), que fueron colocadas con una tasa cupón de 8%. La segunda serie, por u$s750 millones, cuenta con opción de prepago a partir del décimo año (NC10) y fue emitida con una tasa cupón de 8.450%.

Las notas recibieron calificaciones de “Ba3” por parte de Moody’s y “BB-” de S&P Global Ratings, niveles que se ubican por debajo del grado de inversión y son consistentes con la naturaleza subordinada de estos instrumentos de capital bancario.

Los instrumentos Tier 1 son una forma de financiamiento utilizada por los bancos para reforzar su capital regulatorio y absorber pérdidas en escenarios de estrés financiero, sin generar dilución para los accionistas existentes.

S&P revisa calificación de Banorte

La colocación ocurre semanas después de que S&P Global Ratings revisara las calificaciones de 14 instituciones financieras mexicanas, incluido Banorte.

La calificadora mantuvo en “AAA” la nota de largo plazo en escala nacional y en “A-1” la de corto plazo, ambas con perspectiva estable.

“La revisión no identificó variaciones relevantes respecto de nuestras expectativas previas, ni cambios significativos en los perfiles crediticios que pudieran generar presiones al alza o a la baja”, señaló S&P en un comunicado publicado el 1 de junio.