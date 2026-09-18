La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 18 de septiembre de 2026 en México es de 12.25 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.61%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.14%, pero en el último año acumula una caída de 6.39%, reflejando una tendencia anual negativa pese a la mejora reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró volatilidad con mayoría de caídas y repuntes frecuentes; el balance final es levemente negativo, indicando presión bajista moderada.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.24%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que en los últimos días ha habido un aumento en su valor frente a otras monedas. La tendencia alcista sugiere que el Dólar canadiense ha fortalecido su posición en el mercado.

En contraste, el análisis de la tendencia también revela que los factores económicos recientes y las políticas monetarias han contribuido a este aumento. Esto puede ser un indicativo de confianza en la economía canadiense por parte de los inversores.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".