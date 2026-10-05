La SICT reporta un 34% de avance global en la intervención de más de 1,100 kilómetros de carretera en ocho entidades.

El Programa Lázaro Cárdenas sigue avanzando de forma sostenida en 2026, consolidando una de las estrategias de conectividad más importantes impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). De esta manera, los caminos y conexiones llegarán a más zonas rurales de México.

Estas obras de modernización, construcción y rehabilitación en diversos tramos carreteros registran actualmente un 34% de avance global. En ese sentido, el plan integral busca transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida en comunidades de alta marginación , conectando regiones de difícil acceso mediante una inversión millonaria y un enorme despliegue técnico en múltiples entidades federativas del país.

¿Cuál es el objetivo principal y qué estados abarca el proyecto?

El propósito central del Programa General Lázaro Cárdenas del Río es atender a las comunidades históricamente marginadas asentadas en la Cuenca del Río Balsas. Para lograrlo, los trabajos coordinados por la SICT abarcan de manera directa a ocho estados:

Estado de México

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala.

Labores de reconstrucción de carpeta asfáltica, drenaje y puentes en los cinco tramos activos durante 2026. Gobierno de México

¿Qué trabajos específicos se están realizando en los tramos actuales?

Durante el presente año, las labores operativas se concentran en cinco frentes prioritarios que suman 227 kilómetros de intervención directa. Según el comunicado oficial de la SICT, estas acciones comprenden carreteras federales, caminos alimentadores y rurales, así como la reconstrucción profunda de carpetas asfálticas. Entre las obras más destacadas se encuentran:

Carretera Nochixtlán-Huajuapan (MEX-190) : trabajos de conservación en 16 kilómetros en los límites de Puebla y Oaxaca, incluyendo una nueva superficie de rodamiento.

Eje Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla-Alcozauca-Tlapa : modernización de 29 kilómetros con ampliación de uno a dos carriles, un ramal de 3.5 kilómetros, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y la construcción de siete puentes nuevos junto con la reconstrucción de uno adicional.

Trazo E.C. (San Martín Peras-Juxtlahuaca)-Metlatónoc-Coicoyán-Chilixtlahuaca : modernización de 10 kilómetros para ampliar la vía a dos carriles, incorporando un ramal de 0.91 metros, labores de drenaje, señalamiento y dos puentes.

Carretera Yucudaa-Putla (MEX-125) : acciones de conservación a lo largo de 101 kilómetros para conectar a seis municipios, beneficiando directamente al Pueblo Mágico de San Pedro y San Pablo Teposcolula en la Mixteca oaxaqueña.

Tramo Huajuapan-Tezoatlán-Yolomecatl: reconstrucción de 51 kilómetros y ampliación de 19 kilómetros de uno a dos carriles, acompañados de obras de drenaje, pavimentación y un puente.

El presupuesto del Programa Lázaro Cárdenas y la meta global

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Plan General Lázaro Cárdenas del Río tiene como meta la modernización, construcción y rehabilitación de 1,162 kilómetros distribuidos en 10 tramos carreteros, con una inversión total de 6,330 millones de pesos.