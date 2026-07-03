Surinam sorprende con un nuevo descubrimiento de oro de alta ley: dónde está y qué encontraron

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En el sector minero de Surinam, la exploración de Maria Geralda, un objetivo del proyecto aurífero Antino ubicado en el sureste del país, permitió identificar una zona de mineralización de oro de alta ley dentro del Escudo Guayanés.

El descubrimiento fue anunciado en 2025, cuando una perforación interceptó 22,5 metros con una ley de 11,88 gramos de oro por tonelada. Los trabajos posteriores permitieron ampliar el conocimiento sobre esta zona mineralizada.

La exploración realizada durante 2026 identificó nuevos intervalos de alta ley, entre ellos 30 metros con 4,64 g/t de oro y 12 metros con 10,57 g/t, mientras que varios sondeos terminaron con mineralización en el límite de perforación de 30 metros. Estos resultados llevaron a la empresa a señalar que la zona permanece abierta en profundidad y a planificar nuevas perforaciones para comprobar su continuidad hacia la roca madre.

Descubren yacimiento de oro en Surinam que puede generar mayor volumen de empleo y regalías

La alta ley del mineral puede ser relevante para la evaluación económica de un proyecto minero, ya que una mayor concentración de oro puede reducir la cantidad de material que debe procesarse para obtener una determinada cantidad de metal contenido.

Sin embargo, todavía no existe una estimación de recursos minerales para Maria Geralda que permita determinar el volumen total del oro presente ni su eventual impacto económico.

Descubrimiento de un depósito de oro en Surinam podría transformar su economía. ChatGPT

Cómo este descubrimiento podría transformar Surinam

La minería y el petróleo constituyen, en su conjunto, aproximadamente el 60% del PBI de Surinam y casi el 90% de los ingresos por exportaciones. En este marco, cada hallazgo de oro suscita expectativas de más empleo, mayores regalías y, si se gestiona de manera adecuada, recursos destinados a la infraestructura en localidades remotas.

No obstante, los expertos advierten que la selva tropical de Surinam incrementa los costos. Asimismo, el estado continúa fortaleciendo sus regulaciones para lograr un equilibrio entre su crecimiento económico, la biodiversidad y los derechos territoriales de las comunidades indígenas.

Descubrimiento de alto potencial económico: depósito de oro en Surinam (foto: archivo).

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