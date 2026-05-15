En el contexto actual de un auge digital en comunidades que se identifican con animales, ha surgido una inquietud específica entre devotos cristianos en Colombia: ¿los therians aparecen en la Biblia? Desde una perspectiva teológica e histórica, la respuesta es inequívoca: no. A pesar de que en plataformas como TikTok y otras redes sociales el término ha obtenido una notable viralidad, no existe referencia alguna a los therians en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No obstante, el debate ha cobrado fuerza debido a una coincidencia lingüística que ha suscitado confusiones. En el capítulo 13, el texto emplea “therion” para representar poderes opuestos a Dios, dentro de un lenguaje profundamente simbólico y apocalíptico. Sin embargo, expertos en teología aclaran que esa coincidencia etimológica no implica ninguna relación con el fenómeno contemporáneo de los therians. Algunos usuarios han vinculado la palabra “therian” con el término griego θηρίον (therion), que aparece en el libro del Apocalipsis. Allí, la palabra se traduce como “bestia” y se utiliza en un contexto simbólico para describir figuras asociadas al mal, como la bestia que surge del mar y la bestia que emerge de la tierra. Es decir, aunque las palabras suenan parecidas, no hablan de lo mismo ni pertenecen al mismo contexto histórico o doctrinal. No. El término “therian” es un término moderno que no forma parte de los textos bíblicos. La Biblia fue redactada a lo largo de más de mil años en contextos culturales y religiosos muy diferentes a los del mundo digital actual. El concepto de therian se origina en comunidades contemporáneas para describir a individuos que experimentan una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. No implica una transformación física ni una doctrina religiosa, sino que se refiere a una vivencia interna de identidad. Por consiguiente, desde una perspectiva bíblica estricta, no existe ninguna referencia directa o indirecta a esta subcultura. El fenómeno ha comenzado a ser más notable en Colombia mediante plataformas digitales, donde los jóvenes comparten vivencias y estéticas vinculadas a esta identidad. El término proviene de “therianthropy” y se utiliza para describir a personas que experimentan una conexión profunda con un animal específico, ya sea en un contexto emocional, simbólico o espiritual. Los especialistas en psicología señalan que estos movimientos suelen manifestarse como formas de diferenciación generacional, análogas a antiguas tribus urbanas. En el caso de algunos adolescentes, puede tratarse de una exploración simbólica, mientras que en otros, podría estar relacionado con procesos emocionales que requieren de un acompañamiento profesional. Un aspecto en el que coinciden los expertos en teología y salud mental es que no se debe estigmatizar ni simplificar el fenómeno.