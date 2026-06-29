Se aleja la freidora de aire | Este nuevo aparato cocina alimentos de 9 maneras distintas

Un grupo de arqueólogos europeos descubrió un antiguo tesoro de oro enterrado en una zona rural de Pilsen, en la República Checa. El hallazgo incluye monedas y pequeños lingotes que permanecieron ocultos bajo tierra durante siglos y fueron localizados gracias a labores de prospección y estudios especializados del terreno.

Según informó el Museo y Galería del Norte de Pilsen, las piezas recuperadas constituyen una valiosa evidencia de la presencia de comunidades celtas en la región . Además de su antigüedad, los especialistas resaltaron el excelente estado de conservación del material, lo que permitirá obtener nueva información sobre las poblaciones que habitaron Europa Central en épocas remotas.

Descubrimiento histórico | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado chino que nadie vio venir

Por su parte, investigadores del Instituto Arqueológico de la Academia Checa de Ciencias señalaron que las próximas investigaciones incluirán análisis isotópicos para determinar el origen del oro. Estas pruebas ayudarán a establecer si el metal fue extraído de yacimientos cercanos o si llegó desde territorios lejanos a través de antiguas rutas comerciales.

¿Cómo hallaron el oro en República Checa?

El hallazgo comenzó a tomar forma mucho antes de que se volviera noticia. En 2021, un buscador aficionado que recorría la zona con un detector de metales identificó un fragmento de una antigua moneda datada en el siglo II a.C. Ese indicio inicial llevó a que el terreno, un espacio agrícola activo, fuera sometido a excavaciones controladas, ajustadas a los tiempos de siembra y cosecha.

Según los especialistas, las piezas localizadas podrían haber llegado allí como parte de intercambios comerciales o enterradas deliberadamente con fines ceremoniales. Durante las intervenciones también se recuperaron restos de un caballo y diversas herramientas de metal, elementos que sugieren que el sitio habría cumplido funciones rituales o relacionado con prácticas de trueque antiguas.

¿Qué piezas únicas de oro encontraron?

El director del MGSP, Pavel Kodera, aseguró que el yacimiento “contiene una gran cantidad de objetos metálicos pequeños, pero excepcionales, en su mayoría monedas, aunque también se hallaron lingotes, escamas de oro en bruto, pendientes y fragmentos de pulseras”.

Claves del asombroso hallazgo

Más de 500 monedas de oro y plata , muchas con símbolos de la cultura celta.

Lingotes y trozos de oro en bruto , además de escamas y pequeños adornos.

Diseños detallados con figuras de caballos, jabalíes, soles y dioses celtas .

Influencias helenísticas, con retratos y motivos de origen griego.

Las monedas miden entre 7 milímetros y 1,5 centímetros y presentan diseños únicos que reflejan la mitología y el pensamiento celta.

“Las imágenes son verdaderas obras de arte, que reflejan la mitología y la mentalidad del pueblo celta”, explicó Kodera.

Los investigadores concluyeron que este terreno pudo haber sido un punto de reunión estacional donde las comunidades locales realizaban rituales o transacciones comerciales, dejando como legado uno de los tesoros arqueológicos más valiosos de Europa Central.