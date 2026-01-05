Este fenómeno llega tras un inicio de año con temperatura más fría de lo habitual, impulsado por masas de aire polar que recorren el territorio nacional.

La entrada del Frente Frío número 27 y la interacción con otros sistemas meteorológicos traerá un patrón de clima invernal que persistirá varios días, con lluvias, viento y temperaturas bajas.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Conagua apuntan a un período de preparación para familias y conductores, ante posibles heladas, chubascos y vientos intensos que podrían afectar la movilidad y las condiciones diarias.

Cómo afectará el Frente Frío 27: lluvia continua y descenso térmico

El Frente Frío número 27 ingresará al país en los próximos días y será el principal responsable del cambio de clima, generando lluvias intermitentes durante al menos cuatro días seguidos.

Este sistema frontal avanzará lentamente desde el noroeste, interactuando con corrientes en chorro polar y subtropical que favorecerán chubascos y precipitaciones en varias regiones del territorio nacional.

Además de la lluvia, se espera un descenso marcado de las temperaturas, con heladas matinales en zonas serranas y mañanas frías en gran parte del país, incluso donde no se registren lluvias directas. El fenómeno será acompañado de vientos fuertes en el noroeste y norte, razón por la cual autoridades meteorológicas mantienen advertencias para protección civil y carreteras.

Lluvia, vientos y frío: cuáles serán las zonas más afectadas

El frente frío impactará primero en el noroeste y occidente del país, con chubascos y un descenso gradual de las temperaturas. Estados como Baja California, Guerrero, Oaxaca y Michoacán podrían registrar lluvias ligeras a moderadas durante varios días, conforme avance el sistema.

El SMN también anticipa temperaturas bajo cero en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con posibles heladas al amanecer, mientras que en otras regiones se esperan mañanas frías cercanas a los 0 °C. En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá cielos despejados en partes del centro y sur, donde el frío será más marcado por la mañana y la probabilidad de lluvia será menor.

Precauciones recomendadas ante el clima invernal en México