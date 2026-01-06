El SAT perdona a los trabajadores con salario mínimo y ahora pagarán menos impuestos por cumplir esta condición

A partir de 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementa controles más estrictos sobre las rentas que superen los 181, 589 pesos por mes.

Esta medida, diseñada para combatir el lavado de dinero, obliga a los propietarios a registrarse en un padrón especial y notificar cada contrato que supere este umbral . Quienes no cumplan con estas nuevas obligaciones fiscales enfrentarán sanciones económicas y posibles consecuencias penales.

En ese sentido, la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita marca un antes y un después para propietarios que rentan inmuebles de alto valor. Desde casas y departamentos hasta bodegas comerciales, ningún tipo de propiedad queda fuera del radar de las autoridades fiscales cuando el monto mensual supera las 1,605 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Todo contrato de renta que supere los 181,589 pesos mensuales debe ser reportado al SAT, ya sea un solo inmueble o la suma de varios contratos. Shutterstock

¿Cuándo un propietario debe reportar al SAT?

El límite establecido es claro: cualquier contrato de arrendamiento cuya renta mensual supere los 181,589 pesos debe ser notificado ante el SAT. Esta cifra equivale a 1,605 veces el valor de la UMA vigente. Lo que muchos propietarios desconocen es que la ley permite acumular contratos. Si una persona renta cinco bodegas por separado y la suma total supera este monto, debe realizar el registro obligatorio.

¿Qué consecuencias enfrentan los propietarios?

Los propietarios que no se registren en el padrón de actividades vulnerables del SAT o que omitan reportar contratos que superen el umbral establecido se exponen a consecuencias.

La autoridad fiscal tiene facultades para imponer sanciones que van desde multas administrativas hasta la presentación de denuncias penales en casos graves de evasión u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La nueva normativa no solo impacta a quienes rentan propiedades residenciales de lujo, sino que también alcanza a una amplia variedad de inmuebles destinados a fines comerciales e industriales. Propietarios de locales comerciales, oficinas corporativas, bodegas industriales e incluso espacios de coworking deberán asegurarse de cumplir con las disposiciones establecidas.

Los propietarios que omitan registrarse o notificar contratos enfrentan sanciones que van desde multas administrativas hasta posibles denuncias penales. Fuente: Shutterstock.

¿Qué es el padrón de actividades vulnerables del SAT?