Muchas familias en Colombia están pendientes de los programas estatales de ayuda habitacional, especialmente aquellos orientados a mejorar las condiciones básicas del hogar. En ese contexto, volvió a tomar relevancia el subsidio de mejoramiento de vivienda, un beneficio que contempla visitas técnicas obligatorias antes de su aprobación. Aunque el título puede generar preocupación, el proceso no implica inspecciones arbitrarias ni controles sobre la vida privada de las personas. Lo que realmente ocurre es una evaluación presencial para verificar el estado del inmueble y determinar si cumple con los criterios del programa. La medida forma parte del esquema oficial administrado por Fonvivienda y el Ministerio de Vivienda, que busca avanzar con mejoras estructurales y locativas en hogares urbanos y rurales priorizados por vulnerabilidad. El proceso de asignación del beneficio contempla una etapa obligatoria de revisión presencial. Un equipo técnico visita la vivienda para validar las condiciones físicas del inmueble, revisar documentación y clasificar qué tipo de intervención corresponde. Durante esta instancia, los profesionales analizan aspectos como: El procedimiento está respaldado por el Decreto 413 de 2025, que reorganizó el programa y estableció nuevas categorías de intervención como mejoras locativas, estructurales, adaptación climática y ampliaciones modulares. La visita también permite confirmar que la vivienda no esté ubicada en zonas de riesgo no mitigable o reservas ambientales. Según la normativa vigente, el subsidio no se entrega directamente en efectivo a las familias. Los recursos son administrados por organizaciones comunitarias, entidades territoriales o constructores autorizados encargados de ejecutar las obras. Los montos base contemplados para 2026 son: Además, el Gobierno abrió una convocatoria nacional financiada con más de $103.000 millones para proyectos de mejoramiento de vivienda en diferentes municipios del país. Las autoridades recuerdan que el trámite es completamente gratuito y que ninguna persona puede cobrar dinero para gestionar la inscripción o aprobación del subsidio.