El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) avanza en la búsqueda y localización de miles de colombianos para poder entregar los recursos de sus programas de transferencias monetarias, que hoy favorecen a más de 774.000 hogares en todo el país con subsidios de hasta 500.000 pesos por ciclo. Estas ayudas económicas se canalizan por medio del programa Renta Ciudadana, especialmente a través de su línea de Valoración del Cuidado, orientada a los hogares en mayor condición de vulnerabilidad. El apoyo de 500.000 pesos se gira cada 45 días a las familias que cumplen con los requisitos de selección definidos por Prosperidad Social y que se encuentran correctamente inscritas en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV). Para acceder al beneficio económico, los ciudadanos colombianos deben presentar tres documentos fundamentales que acrediten su elegibilidad ante el programa: Los ciudadanos interesados pueden acceder al portal oficial de Renta Ciudadana para verificar su elegibilidad, donde deberán ingresar su número de cédula en la sección “Consulta de beneficiarios”. Asimismo, es posible dirigirse al sitio web principal de Prosperidad Social para obtener información actualizada sobre los diversos programas sociales disponibles. Para verificar la clasificación en el Sisbén IV, los usuarios deben ingresar y seleccionar “Consulta tu grupo Sisbén”, donde podrán conocer en qué categoría se encuentran clasificados. Los pagos no se realizan más a través de Banco Agrario, siendo sustituido por la unión temporal conformada por SuRed y SuperGIROS. Prosperidad Social ha confirmado que los pagos del segundo ciclo de 2026 iniciaron el 2 de mayo y se extenderán hasta el 18 de mayo, beneficiando a más de 774.000 familias con montos que oscilan entre $220.000 y $500.000, dependiendo de la composición del hogar y la clasificación en el Sisbén.