En México hay 8.6 millones de emprendedores, de los cuales 76.8% no tienen acceso a capital. Y sólo hay alrededor de 300 empresas con acceso a fondos de capital de riesgo, lo que se traduce en 0.004%, señaló Denis Yris, director general de Wortev. Uno de los principales obstáculos para emprender es el acceso a financiamiento. El 65% de los emprendedores no tiene recursos suficientes para arrancar. Esto deriva en que el 70% de las empresas que nacen no logran mantenerse abiertas, dijo el inversionista en conferencia de prensa. Ante esta realidad, y con la colaboración del Centro de Competitividad de México (CCMX), este 2026, Wortev invertirá MXN $7.5 millones en capital presemilla, capacitación y mentorías personalizadas. El fondo de capital emprendedor abrirá una convocatoria para capacitar a 3,000 emprendedores este año, ya que la falta de capacitación es otro de los principales obstáculos para los emprendedores. En 2025, Wortev invirtió MXN $2.6 millones en capacitar a 2,000 emprendedores en Ciudad de México y cinco estados: Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí, Quintana Roo y Zacatecas. Blumy, una startup de Quintana Roo que ayuda a los hoteles boutique o a los anfitriones de Airbnb a ofrecer experiencias locales para incrementar sus ingresos, fue una de las empresas apoyadas por Wortev el año pasado. Su fundador, Mauricio Fuentes, dijo que le han sido útiles las capacitaciones para hacer crecer su emprendimiento. El emprendedor dijo que siempre recuerda dos frases de Denis Yris de las capacitaciones y que le son útiles para sí negocio: “Tienes que vender con rentabilidad” y “Emprendedor que no sabe vender no sabe emprender”. La inversión de este año se dispersará en siete estados de la República Mexicana. El objetivo es impulsar a las regiones más allá de las grandes ciudades, detalló Juan Carlos Ostaloza, director general del CCMX. Desde su colaboración con Wortev, Ostaloza dijo que se ha sorprendido con las ideas de los emprendedores en Baja California, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán. Yris lamentó que no haya suficiente inversión para emprendedores tradicionales. Incluso para los tecnológicos, que crecen a escala apalancados de la tecnología, en México no hay suficientes fondos para ayudarlos a crecer. “Debemos pasar de una cultura del miedo al riesgo, a una de tolerancia al riesgo”, señaló Yris para cambiar esta realidad. Wortev está apoyando a todo tipo de emprendedores, incluyendo los de modelos de negocio tradicionales desde etapa muy temprana y está yendo a las universidades a buscarlos. Ha trabajado con 40 universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y privadas, como la Universidad Anáhuac y la Panamericana. “Es un pequeño grano de arena que queremos aportar al ecosistema”, concluyó Yris.