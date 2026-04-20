La cadena minorista Walmart anunció a través de su sitio web oficial un cambio en el funcionamiento de varias de sus tiendas en Estados Unidos. Desde este mes, los locales de formato Neighborhood Market implementarán un nuevo sistema de remodelación que modificará temporalmente la forma en la que operan mientras se realizan obras en su interior. Según lo comunicó la empresa, el objetivo es acelerar los procesos de remodelación y reducir las molestias para los clientes durante estos períodos. Con esta modificación, en lugar de realizar obras durante varios meses, ahora los trabajos se concentrarán en un período mucho más corto. Para esto, las tiendas participantes cerrarán temporalmente el área principal de ventas durante cuatro semanas mientras se realizan las remodelaciones. En este período La empresa explicó que este sistema busca evitar que los clientes deban comprar mientras hay sectores cerrados o productos reubicados por obras. La prueba se realizará inicialmente en locales Neighborhood Market ubicados en seis estados Y durante este período, los consumidores tendrán opciones como Una vez finalizadas las obras, las tiendas reabrirán con modificaciones en su interior. Entre los previstos se incluyen: De acuerdo con lo comunicado por la compañía, esta iniciativa es parte de una prueba para evaluar un nuevo proceso de remodelación y el objetivo es analizar si realmente resulta más favorable para el cliente.