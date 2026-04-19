Durante abril, Walmart puso en marcha un esquema de cierres temporales en sectores clave dentro de algunas sucursales Neighborhood Market. A diferencia de otros procesos de renovación, esta modalidad implica interrumpir el acceso a áreas centrales del local por un período más corto, pero más intenso. La decisión apunta a acelerar los tiempos de obra en Estados Unidos. En lugar de extender los trabajos durante meses con la tienda operativa, el objetivo es concentrar las tareas en pocas semanas y reabrir con mejoras visibles. Para los clientes, sin embargo, el cambio se siente en lo inmediato: pasillos cerrados, menor disponibilidad de productos y necesidad de reorganizar las compras. El plan alcanza a distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo puntos en Florida, Texas, Oklahoma, Georgia, Luisiana y Carolina del Sur. En todos los casos, la elección de las sucursales responde a una lógica: que existan alternativas cercanas para no cortar completamente el acceso al servicio. Aunque no se trata de cierres totales, las áreas principales de venta pueden quedar fuera de funcionamiento. Aun así, algunos servicios continúan activos, como farmacias o estaciones de combustible, lo que permite mantener cierta operatividad. Frente a este escenario, muchos consumidores ya comenzaron a adaptar sus hábitos: Estas alternativas se vuelven clave para sostener la rutina sin mayores interrupciones. A lo largo de abril, varias sucursales de Walmart Neighborhood Market aplicarán cierres parciales en distintas ciudades, como: