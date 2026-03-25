Walmart de México y Centroamérica invertirá 43,000 millones de pesos en México durante 2026, un monto que representa un incremento cercano al 10% frente a lo destinado en 2025. En el marco del Walmex Day, la minorista detalló que la inversión se ejecutará de forma estratégica en proyectos centrados en el cliente, con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenible de largo plazo. Del total, 42% se destinará a la remodelación y mantenimiento de tiendas existentes, incorporando nuevas capacidades, incluidas herramientas omnicanal. Esto permitirá expandir su alcance a través de servicios On Demand, mejorar la productividad y fortalecer la experiencia del consumidor. Además, alrededor de 11,200 millones de pesos serán invertidos en la apertura de nuevas tiendas y clubes, como parte del plan 2025-2029 que contempla la creación de 1,500 unidades. “Para 2026 se espera que las nuevas tiendas contribuyan entre 1.5% y 1.7% al crecimiento de las ventas totales. El principal motor de crecimiento seguirá siendo Bodega Aurrera”, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. En el mercado bursátil, las acciones de la compañía subieron hasta 1.86%, para cotizar en 57.32 pesos por unidad (Ciudad de México 10:26 horas) en la Bolsa Mexicana de Valores. El plan también contempla que 24% de la inversión se destine a la automatización de la cadena de suministro, con el objetivo de aumentar la capacidad de crecimiento, mejorar la disponibilidad de productos, elevar la eficiencia operativa y reducir costos para los consumidores. “Para 2027 tenemos previstas las aperturas de nuevos centros de distribución automatizados en Guanajuato y Tlaxcala”, añadió la compañía. El 8% restante será destinado a proyectos tecnológicos estratégicos, enfocados en mejorar la ejecución, el manejo de datos y escalar el negocio a través de plataformas digitales. La reacción positiva del mercado también estuvo relacionada con la propuesta de la empresa de recomprar acciones por hasta 10,000 millones de pesos, así como el pago de un dividendo de hasta 1.16 pesos por acción. Este se distribuirá en dos exhibiciones de 0.58 pesos durante 2026: el 18 de noviembre y el 9 de diciembre. “Dicha propuesta será presentada en la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 20 de abril de 2026”, señaló la empresa.