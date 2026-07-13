En esta noticia ¿Por qué el alza del petróleo afecta a Aeroméxico y Volaris?

Las acciones de Grupo Aeroméxico y Volaris encabezaron las pérdidas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) este lunes, luego de que el resurgimiento de las tensiones entre EE.UU. e Irán impulsó los precios internacionales del petróleo y elevó la preocupación de los inversionistas por un incremento en los costos de combustible de las aerolíneas.

Los títulos de Aeroméxico, dirigida por Andrés Conesa, retrocedían 3.3% para cotizar en MXN$28.40, mientras que los de Volaris, encabezada por Enrique Beltranena, caían 2.2% a MXN$14.19 (Ciudad de México 8:27 horas), de acuerdo con datos de la BMV. En tanto que el Índice de Precios y Cotizaciones de la plaza bursátil, S&P/BMV IPC, subía apenas 0.04%.

Las acciones de Aeroméxico, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), descendieron 1.08% a u$s16.55 por unidad.

El ajuste coincidió con un fuerte avance del mercado petrolero. El contrato del West Texas Intermediate (WTI) subía 3.5%, hasta u$s74.85 por barril, mientras que el Brent ganaba 3.4%, a u$s79.46, según datos de Bloomberg.

El repunte ocurrió después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que su país asumiría el control del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo, tras una nueva escalada militar entre Washington e Irán durante el fin de semana.

“La incertidumbre impulsó los precios del crudo, ante el riesgo de que una mayor escalada interrumpa el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz”, escribieron analistas de GBM en una nota enviada a clientes.

Medios internacionales reportaron nuevos ataques entre ambas naciones durante el fin de semana. Posteriormente, autoridades iraníes advirtieron que el tránsito por el Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo consumido a nivel mundial— se había vuelto “inviable”, alimentando los temores de interrupciones en el suministro.

“La confianza de inversionistas y operadores se deteriora con la escalada y las versiones contradictorias sobre Ormuz, que alimentan la especulación de cortes en el suministro. Mientras el estrecho opere muy por debajo de lo habitual, el mercado seguirá pagando una prima de riesgo geopolítico en el petróleo”, señalaron analistas de Kapital Grupo Financiero.

¿Por qué el alza del petróleo afecta a Aeroméxico y Volaris?

Las aerolíneas son especialmente sensibles a los movimientos del petróleo porque la turbosina, su principal insumo, se deriva del crudo. Cuando el precio del petróleo aumenta, también lo hacen los costos de operación, presionando los márgenes de rentabilidad.

En el caso de Volaris, el gasto en combustible representó 32.7% de sus ingresos operativos durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con su reporte financiero más reciente.

Durante su última conferencia con analistas, la administración de la aerolínea evitó actualizar su guía financiera para este año debido a la volatilidad en los precios del petróleo y aseguró que mantiene planes para ajustar capacidad y operaciones si el entorno energético continúa deteriorándose.