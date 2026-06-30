Carlos Salame, cofundador de BOBO Burgers, y Andrés Castañeda, VP Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente de Aeroméxico.

Aeroméxico amplió su propuesta gastronómica a bordo con la incorporación de BOBO Burgers a su servicio Menú Preselect, una colaboración que permitirá a los pasajeros de Clase Premier disfrutar de una de las hamburguesas más populares de la Ciudad de México durante sus vuelos internacionales.

La nueva opción consiste en una hamburguesa estilo smash preparada con carne de res, queso amarillo, vegetales orgánicos como tomate, lechuga, cebolla y chile cascabel, además de la salsa secreta característica de la marca. El platillo también se sirve acompañado de aderezo de habanero y papas, como parte de la oferta especial diseñada para los clientes de la aerolínea.

De acuerdo con Andrés Castañeda, VP Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente, en las pruebas piloto que ha realizado la empresa, más de mil clientes “han probado y aprobado” el menú ofrecido por BOBO.

Para acceder a este menú, los pasajeros deberán seleccionar la hamburguesa mediante Menú Preselect desde la aplicación móvil o el sitio web de Aeroméxico, con al menos 24 horas de anticipación a la salida de su vuelo. La opción está disponible únicamente para viajeros de Clase Premier y Premier One en vuelos internacionales con salida después de las 10:00 de la mañana.

La alianza Aeroméxico-BOBO, dijo Castañeda, tiene el potencial de servir a unos 2 millones de clientes al año. Asimismo, dijo que el menú Preselect ya tiene 6 opciones y están explorando subirlas a 8 en el corto plazo.

Carlos Salame, fundador de BOBO Burgers, celebró la alianza con la aerolínea.

“Muy felices de anunciar nuestra colaboración con Aeroméxico. Estaremos disponibles en el Menú Preselect de Aeroméxico. Elige BOBO Burgers hasta 24 horas antes de tu vuelo, desde la app o sitio web de Aeroméxico”, señaló.

Con esta incorporación, Aeroméxico continúa fortaleciendo su estrategia de elevar la experiencia gastronómica a bordo mediante alianzas con marcas reconocidas. En los últimos años, la aerolínea ha colaborado con restaurantes y chefs mexicanos para ofrecer propuestas que reflejen la diversidad culinaria del país, ahora sumando a BOBO Burgers, una marca chilanga nacida en la colonia Condesa que ha ganado popularidad por su concepto de hamburguesas estilo smash elaboradas con ingredientes de alta calidad.