Las acciones de Grupo Traxión subieron más de 18% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) luego de que la empresa dio a conocer su intención de lanzar una Oferta Pública de Adquisición por el total de las acciones representativas del capital social en circulación, misma que implica un desembolso de MXN$6,038 millones.

Los títulos de la empresa de logística y transporte alcanzaron un máximo de MXN$12.94, un avance de 18.71% respecto al cierre previo de MXN$10.90, (Ciudad de México 7:46 horas). Posteriormente, recortaron parte de las ganancias y cotizaban alrededor de MXN$12.50, de acuerdo con datos de la plaza bursátil.

La tarde del 14 de septiembre, la emisora de la BMV dio a conocer que la sociedad Pantera Holdings en la que participa Aby Lijtszain Chernizky, presidente ejecutivo y accionista de Traxión, comunicó al Consejo de Administración su intención de iniciar el proceso para adquirir las acciones representativas del capital social en circulación de la compañía.

El movimiento refleja la reacción del mercado al precio propuesto para la OPA, de MXN$13.18 por acción, que representa una prima de 20.9% frente al cierre del lunes y sobre el precio medio de negociación de las acciones de Traxion en los 60 días anteriores que finalizan el viernes 11 de septiembre de 2026. De acuerdo con un comunicado, la intención de la oferta es ofrecer una alternativa de liquidez a los inversionistas.

“Para quienes deseen tomarla”, dijo la empresa en un comunicado.

Para analistas de Actinver, el precio ofertado por la empresa se encuentra por debajo de su precio objetivo de MXN$14.50 por unidad, un implícito 3.5x VE7EBITDA.

El consenso de analistas proyecta un precio de MXN$17.29 por unidad para los siguientes 12 meses. De los siete analistas que dan cobertura a Traxión, cuatro recomiendan Comprar, dos Mantener y uno Venta, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La oferta no implica la cancelación de las acciones, según refiere el documento.

Pantera Holdings es un grupo de inversionistas en el que participan accionistas actuales de Traxión, que incluyen personas físicas como Aby Lijtszain y miembros de su familia inmediata.

De acuerdo con el prospecto de colocación, la empresa tiene un total de 573.3 millones de títulos, de los cuales 542.4 millones planean ser ofrecidos por el grupo antes mencionado. De concretarse la OPA por el total de las acciones, el mercado tendría en libre flotación cerca de 15.4%.

Tentativamente, se espera que la oferta sea lanzada al mercado el próximo 17 de septiembre, con vencimiento el siguiente 15 de octubre.

La decisión de Traxión se basó en las afectaciones que presenta el precio y la liquidez de las acciones ante las condiciones macroeconómicas y geopolíticas globales de los últimos dos años.

Traxión sin desliste de la BMV

De acuerdo con analistas, hasta ahora la intención de la empresa es solo dar liquidez a los inversionistas; sin embargo, de recibir la respuesta por el 100% de las acciones, la cotización puede seguir activa por un periodo de tiempo adicional y, posteriormente, proceder a su cancelación.

Directivos de Traxión dijeron a Bloomberg que esperan ver el resultado de la oferta, la exclusión de las acciones sigue siendo una opción, aunque por ahora no es un proyecto que se encuentre en desarrollo.

“Una vez concluida la oferta, también podríamos continuar adquiriendo acciones Traxión, incluso mediante compras en el mercado abierto o compras negociadas de forma privada”, se lee en un documento.

De acuerdo con la regulación de la BMV, las empresas requieren mantener una flotación libre mínima entre el gran público inversionista de al menos 12%.

Gicsa también lanzó OPA

Grupo Traxión no es la única empresa que ha recurrido a este plan. Este mismo año, Grupo Gicsa anunció su intención de lanzar una OPA por el 100% de las acciones con la finalidad de dar liquidez a un grupo limitado de accionistas interesados en vender los títulos a los niveles actuales, sin la intención de deslistar sus acciones.

No obstante, canceló el proceso ante las preocupaciones de algunos accionistas que tomaron la decisión para preservar la transparencia y la confianza del mercado ante las percepciones generadas en torno a la oferta.