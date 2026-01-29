En esta noticia Siguieron la tendencia

Pese a alcanzar prácticamente todas sus metas trazadas para el año pasado, Banco del Bajío reportó una disminución de 15.1% en sus ganancias netas de 2025 en su comparación anual.

La institución financiera reportó una ganancia total de MXN $9,079 millones, lo que se compara con MXN $10,689 millones reportados en 2024.

El resultado, presentado en su informe financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025, fue afectado principalmente por una caída de los ingresos por intereses, que fue derivado de que el banco no alcanzó la meta para la cartera de crédito trazada para 2025.

De acuerdo con el reporte, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el banco esperaba un crecimiento de 5% a 6% en la cartera de crédito; sin embargo, se quedó ligeramente por debajo, al ubicarse en 4.6%.

Esto originó una disminución de 8.2% en los ingresos por intereses, que se ubicaron en MXN $39,496.

Otro factor que afectó el resultado del banco con vocación regional fue la caída de los ingresos comerciales (-17%) que cerró con un resultado de MXN $1,165.

Siguieron la tendencia

Durante el tercer trimestre del año pasado, los resultados del Banco del Bajío no alcanzaron las expectativas.

La caída se debió a una desaceleración en la cartera de crédito, debido a una alta base de comparación, sumado al efecto de una menor tasa de interés, lo que redujo sus ingresos financieros, de acuerdo con el área de Análisis Económico de Ve Por Más.

En el tercer trimestre del año pasado, el crecimiento de la cartera de crédito presentó un crecimiento anual de 5.1% acumulado anual, mientras que para el cuarto trimestre se desaceleró a 4.6%, de acuerdo con los reportes financieros de Banco del Bajío.