BanBajío y Visa presentan app que convierte tu celular Android en una TPV.

El sistema financiero mexicano busca consolidar el avance tecnológico e integrar cada vez más los celulares y la tecnología contactless para el pago de bienes y servicios.

En esta ocasión BanBajío y Visa lanzaron la app BBClick que te permite transformar tu smartphone en una Terminal Punto de Venta (TPV), lo que permite a cualquier persona que tenga un teléfono Android recibir pagos a través de la tecnología de Comunicación de Campo Cercano (NFC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta diciembre del año pasado, en México existían aproximadamente 6.5 millones de Terminales Punto de Venta.

Además, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit, en México existen aproximadamente 130 millones de teléfonos con sistema operativo Android.

Para hacer el pago, el comprador solo debe acercar su tarjeta, smartwatch o teléfono inteligente al celular del vendedor para completar la operación.

De acuerdo con Visa México las transacciones de pago sin contacto ya representan 25% del total de las operaciones en el país.

Entre enero y julio del año pasado, Banxico reportó aproximadamente 368.6 millones de operaciones con TPV, de las cuáles, un estimado de 92 millones fueron sin contacto en una terminal de Visa.

Los pagos sin contacto son seguros, están transformando la experiencia de compra y desbloqueando oportunidades para millones de pequeñas empresas en todo el mundo, señala Visa.

“Los consumidores en México están adoptando cada vez más los pagos sin contacto y transformando su experiencia de compra. BBClik, está habilitado bajo la innovadora plataforma de Tap to Phone de Visa y ampliando las capacidades de pago sin contacto con esta tecnología. Treinta por ciento de los vendedores en el mundo que usan la tecnología de pago sin contacto son pequeñas empresas nuevas”, comentó Gonzalo Tercero, vicepresidente de Productos e Innovación, Visa México.

App solo para Android

Las empresas informaron que por el momento, la aplicación BBClik está disponible para teléfonos con sistema operativo Android y permite transacciones las 24 horas. El depósito de la venta se refleja en la cuenta BanBajío, máximo un día natural posterior a la operación, los 365 días del año, señalaron ambas instituciones en un comunicado.

En caso de que la compra supere el límite para pagos sin contacto o cuando se requiera cobrar a distancia, BBClik ofrece la opción de enviar una liga de pago, que el vendedor puede mandar fácilmente por correo electrónico.

“Con BBClik, facilitamos que más negocios se sumen a la adopción de pagos digitales y sus clientes vivan una experiencia de compra rápida y segura. Desarrollamos esta herramienta de la mano con Visa, reafirmando nuestra convicción de ser aliados en el crecimiento de nuestros clientes y sus negocios”, señaló Ernesto Borbón, director de Soluciones de Pago de BanBajío.