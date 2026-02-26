Los trabajadores por cuenta propia, como comerciantes o freelancers, o mismo quienes ejercen algún oficio sin estar en una nómina, puede acceder a pensión y seguridad social a través de la Modalidad 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se trata de un régimen clave para este grupo social, ya que ofrece múltiples beneficios y asistencia económica. Este esquema permite incorporarse de manera voluntaria al régimen obligatorio mediante el pago de cuotas calculadas según los ingresos. De acuerdo con el organismo, no solo posibilita acumular semanas de cotización para una futura pensión, sino también acceder a servicios médicos y otros seguros. Conoce los detalles de la Modalidad 10 del IMSS y sácale provecho a este régimen de pensión. Ten en cuenta los requisitos para cobrar el dinero. La Modalidad 10 es un mecanismo de incorporación voluntaria al organismo dirigido a trabajadores no asalariados, como: Al inscribirse y cubrir las cuotas correspondientes, obtiene prácticamente los mismos derechos que un trabajador formal. Especialistas en pensiones señalan que este esquema resulta especialmente útil en dos escenarios: Personas que nunca cotizaron como empleados formales o que hoy generan ingresos por su cuenta y buscan construir una pensión y contar con seguridad social. Quienes dejaron un empleo formal pero aún no cumplen la edad mínima para pensionarse (60 años en caso de cesantía en edad avanzada). En estos casos, la Modalidad 10 permite: Para quienes se pensionarán bajo la Ley 73, también ayuda a evitar que se reduzca el promedio salarial de los últimos cinco años, factor clave para calcular la pensión. Al registrarse, obtiene acceso a los siguientes seguros: También pueden recibir atención médica sus beneficiarios legales: A continuación, las principales diferencias. Antes de decidir, conviene analizar edad, semanas cotizadas, régimen pensionario y capacidad de pago.