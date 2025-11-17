La tercera semana de noviembre comienza con un último aviso para todos aquellos ciudadanos de México que busquen acceder a las mejores ofertas y promociones del evento del mes: el Buen Fin.

Las compras que realicen durante el lunes 17 de noviembre y superen un determinado monto, les permitirán obtener un lugar en el Sorteo del Buen Fin, que se llevará a cabo los primeros días de diciembre y reparte una fortuna de hasta 400 millones de pesos.

¿Cómo se participa del Sorteo del Buen Fin?

Uno de los eventos comerciales más esperados de los últimos meses ha sido el Buen Fin 2025, donde los consumidores tienen la posibilidad de aprovechar de las grandes ofertas de las tiendas participantes.

Los habitantes que cumplan con las condiciones podrán participar en el Sorteo del Buen Fin por una suma superior a los 200,000 pesos. (Foto: Archivo). SAT

Esta campaña comercial que dio inicio el jueves 13 de noviembre y concluye el lunes 17 del corriente mes permite a todos los participantes obtener un lugar en el Sorteo del Buen Fin que se realizará el próximo 5 de diciembre.

Para ello, deberán realizar una compra mínima de 250 pesos con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes, en todos los comercios o establecimientos que se hayan inscrito en https://www.elbuenfin.org.

¿Cuál es la fortuna que repartirán en premios?

El Sorteo del Buen Fin que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México, será transmitido en vivo a través del canal oficial que posee la entidad recaudadora en su canal de YouTube (@sat).

Este evento repartirá una fortuna de 500 millones de pesos entre los consumidores del país que hayan cumplido a la fecha con todos los requisitos, y los negocios que se hayan registrado en tiempo y forma.

Para los habitantes del país, la suma destinada será de 400 millones de pesos, con un premio mayor de 250,000 pesos y 321,260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos. Los tarjetahabientes que resulten ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

En lo que respecta a los negocios registrados, la fortuna asignada será de 100 millones de pesos, con un premio mayor de 260,000 pesos, así como 4,987 premios de 20 mil pesos. Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.