Aunque en esfuerzos separados, cada uno con diferentes aliados, las plataformas de movilidad Uber y DiDi coinciden en el lanzamiento de iniciativas para combatir la trata de personas en el contexto de una alta afluencia de turistas a México por el Mundial 2026. Uber destacó que alrededor de 50 millones de personas son víctimas de trata de personas y otras formas de explotación, según las estimaciones mundiales publicadas en 2023 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Walk Free y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En México, se estima que hasta el 96% de los casos de trata de personas no se reportan, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (2025), lo que limita su identificación y atención por parte de las autoridades. En este contexto, Uber se alió con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, para lanzar la campaña Mundial sin Trata, una iniciativa para promover la identificación y el reporte seguro de la trata de personas en el contexto del turismo durante este mega evento deportivo. Dirigida a ciudadanos clave —en sectores como viajes, turismo o salud—, la campaña tiene el objetivo de promover la identificación y el reporte seguro de posibles casos de trata de personas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la Línea Nacional contra la Trata de Personas (800 55 33 000) del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Con base en los reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas, la explotación sexual concentra más de la mitad de los casos reportados en México (51%), seguida del trabajo forzado (25%) y otras formas de explotación laboral y mendicidad forzada (15%). La mayoría de las víctimas son mujeres y personas menores de edad, especialmente adolescentes entre los 13 y 17 años de edad. A través de alianzas multisectoriales con empresas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, la campaña se llevará a cabo a partir de junio de 2026 y durante la Copa Mundial, con herramientas prácticas adaptadas a cada sector. Su implementación será a nivel nacional, con énfasis en las ciudades sede y otros destinos con alta afluencia turística. La directora general de Atención Ciudadana del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Gabriela González García, señaló que “con los más de 24,500 reportes atendidos desde el surgimiento de nuestra línea y chat nacional contra la trata de personas, sabemos que la movilidad también puede salvar vidas”. DiDi firmó una alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para ayudar a combatir la trata de personas especialmente de niños y adolescentes. Frente a autoridades del gobierno, se presentó la iniciativa Tarjeta azul, que aprovecha el lenguaje futbolístico para fortalecer los sistemas de protección ante casos sospechosos de explotación infantil. Los panelistas coincidieron en que, históricamente en el contexto del Mundial de Fútbol, la cifra de violencia y explotación contra niños crece, aunque ni la representante de la Secretaría de Gobernación ni la de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pudieron citar cifras oficiales sobre el incremento en casos o el tamaño del problema en México. La tarjeta azul contiene información para denunciar casos sospechosos de explotación infantil a través de los números telefónicos 911, 800 5533 000 y 089 o un código QR. El objetivo es alcanzar a 30 millones de usuarios a través de conductores y repartidores de la app a escala nacional, no sólo en las sedes mundialistas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara o destinos altamente turísticos como Cancún. Las plataformas de movilidad jugarán un papel clave al ser cruciales para trasladarse entre ciudades en México, dijo Alejandro Escobedo, representante legal de DiDi, por eso se están involucrando en la prevención, atención y sanción de este delito que crece debido a la impunidad que existe en el país. Fernando Carrera, representante de UNICEF en México, declaró que “todos tenemos que ser guardianes de los niños en medio de esta celebración y DiDi es un altavoz de protección”. El dirigente dijo que asociaciones de hoteles y moteles también están participando en la campaña que busca salvaguardar la integridad de niños y adolescentes.