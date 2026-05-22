A partir de este viernes 22 de mayo quedarán abiertas las inscripciones para quienes deseen prestar servicios mediante aplicaciones de transporte en el departamento de Canelones, informó la Intendencia local. El trámite será exclusivamente online, mediante un formulario disponible en la página web de la comuna, donde también deberá adjuntarse la documentación requerida.

La medida forma parte de la implementación del decreto aprobado por la Junta Departamental que regula el transporte de pasajeros a través de plataformas digitales en el territorio canario. Tanto las personas interesadas en trabajar con estas aplicaciones como las empresas desarrolladoras que quieran operar en el departamento podrán iniciar el proceso de registro desde la misma jornada.

Los requisitos, condiciones y la documentación exigida están detallados en la resolución y el decreto, que ya se encuentran publicados en el sitio oficial de la Intendencia de Canelones. Desde la Dirección General de Tránsito y Transporte señalaron que el uso de estas plataformas ha mostrado un crecimiento sostenido y se ha consolidado como una alternativa cada vez más utilizada por la población.

Alejandro Alberro, director general de Tránsito y Transporte de Canelones, indicó que la comuna además trabaja en incrementar las frecuencias de transporte en algunas zonas del departamento, en el marco de una política orientada a mejorar la movilidad y su cobertura territorial. La apertura de inscripciones busca formalizar la actividad y aportar mayor seguridad y control administrativo sobre este sistema de movilidad.