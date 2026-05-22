Se aleja Uber y Cabify del país: el Gobierno restringirá su actividad en el país y retirará cientos de licencias en las principales ciudades.

El Parlament de Cataluña ha presentado una proposición de ley que recorta de manera drástica el margen de acción de las plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber, Cabify y Bolt.

La iniciativa, respaldada por los principales partidos, relega a estos servicios a traslados interurbanos con precontratación y reduce en dos tercios las licencias actuales en la capital catalana. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca dar respuesta a la histórica pugna entre el sector del taxi y las VTC.

El texto establece que los VTC no podrán operar en el transporte urbano y fija condiciones que restringen su uso: la reserva con un mínimo de dos horas de antelación y trayectos de al menos una hora.

Cambios en la normativa para taxis y VTC Fuente: Shutterstock.

Además, la Generalitat plantea excepciones puntuales, como el Mobile World Congress y un calendario de aplicación progresivo hasta 2026. En Barcelona, el ajuste supondría pasar de 900 a unas 300 licencias activas.

Cambios en la normativa para taxis y VTC

La propuesta no se restringe únicamente a las VTC, sino que también endurece las condiciones para el taxi. Entre las novedades, se incluye la exigencia de presentar un nivel B1 de catalán para obtener la licencia, un requisito que ciertos grupos consideran insuficiente y que podría dar lugar a un intenso debate parlamentario.

Se fortalece el régimen sancionador por cobro de tarifas no autorizadas en el sector

VTC frente a las restricciones: así responde el sector Shutterstock

Todos los vehículos de transporte de pasajeros, incluidos taxis y VTC, deberán incorporar sistemas de geolocalización con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma y reforzar el control administrativo.

Según los impulsores, el modelo se orienta a una “convivencia ordenada”, en la que el taxi mantenga su rol central en la movilidad urbana y los VTC asuman un papel complementario.

En este marco, el Parlament defiende que la transición será “suave” gracias a la aplicación gradual y al respeto de las licencias vigentes hasta su vencimiento. La expectativa es que la nueva regulación quede totalmente operativa en 2026.

VTC frente a las restricciones: así responde el sector

Las empresas y asociaciones de VTC han manifestado un rechazo contundente. La patronal Unauto VTC calificó la propuesta como “antisocial” y “contraria al interés general”, advirtiendo que la medida podría resultar en el cierre de numerosas empresas y la pérdida de miles de empleos.

La reacción del sector se suma al clima de confrontación generado por la nueva ley impulsada por el Parlament, que limita de forma drástica la operativa de las plataformas VTC en la región.

En paralelo al debate político sobre la nueva regulación de los VTC, la tensión en las calles de Barcelona va en aumento. La reciente alianza entre el FC Barcelona y Uber ha provocado la indignación del gremio de taxistas, que acusan al club de “traicionar sus valores fundacionales” al asociarse con una corporación que, aseguran, vulnera las normas del transporte urbano.

La asociación Élite Taxi anunció una huelga total y una gran protesta que coincidirá con el partido de Champions League entre el Barça y el Olympiacos en Montjuic, buscando el máximo impacto mediático.

Mientras el Gobierno catalán busca ordenar la convivencia entre taxis y aplicaciones, los taxistas ven en el patrocinio del club azulgrana un gesto contradictorio que, en plena discusión legislativa, “blanquea” a una empresa que consideran parte del problema.