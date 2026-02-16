Grupo Traxión, empresa de autotransporte de carga, movilidad escolar y soluciones logísticas, colocará hasta 2,000 millones de pesos en el mercado bursátil local a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). La operación contempla la emisión de dos bonos con clave de pizarra TRAXION 26 y TRAXION 26-2, a un plazo de seis años y tasa variable. Los recursos serán destinados a fines corporativos generales. La colocación, que se publicará este lunes en la plaza bursátil, cuenta con calificaciones de ‘A+’ por parte de Fitch Ratings y ‘AA’ otorgadas por HR Ratings y Verum. “La calificación de las emisiones refleja la posición líder de Grupo Traxión en México en soluciones logísticas, así como en los segmentos de movilidad de carga y de personas”, señaló Fitch en un reporte. Monex Casa de Bolsa funge como intermediario colocador, mientras que BBVA actúa como representante común, de acuerdo con el documento de emisión. Según las agencias calificadoras, la compañía —dirigida por Aby Lijtszain— fortalecerá su perfil financiero tras la adquisición de Solística, operador logístico 3PL y exfilial de Femsa. Fitch destacó que la integración podría traducirse en eficiencias operativas, mayores oportunidades de venta cruzada y una mayor penetración de mercado. La calificadora estima que cerca del 45% de los ingresos de Traxión provendrá del segmento de logística y tecnología tras la incorporación. Al 30 de septiembre de 2025, los 10 principales clientes representaban menos del 15% de los ingresos totales, y ninguno concentraba más del 3%, lo que refleja una base diversificada. Por su parte, HR Ratings prevé que la emisora continuará expandiendo ingresos, principalmente en logística y tecnología, apoyada en sinergias operativas y control de costos. “Lo anterior daría como resultado un margen bruto promedio de 29% y un margen Ebitda promedio de 16.9% hacia 2027. Finalmente, estimamos que la empresa generaría un Flujo Libre de Efectivo de 5,150 millones de pesos en 2027”, señaló la firma.