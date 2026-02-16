Grupo Hyc (Hycsa) se adjudicó la construcción de la Línea 5 del Mexibús, que conectará Lechería con el CETRAM El Rosario, tras ganar la Licitación Pública Nacional LP-SYTRAMITEM-GIDEM-27-2025, informó la compañía en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa detalló que sus subsidiarias Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste resultaron ganadoras del proceso para desarrollar esta obra pública en el Estado de México el pasado 10 de diciembre. El proyecto se ejecutará bajo un contrato multianual de Obra Pública Mixta por un monto total de MXN $1,640 millones y tendrá un plazo de ejecución de 764 días naturales. La Línea 5 del Mexibús contará con una extensión de 29.41 kilómetros, 29 estaciones intermedias y dos terminales —en Lechería y El Rosario— y se estima que transportará alrededor de 137,000 pasajeros diarios. El trazado recorrerá avenidas clave como José López Portillo, Vía Gustavo Baz, Las Armas Norte y Avenida de las Culturas. “La participación de Hycsa en este proyecto aportará beneficios en la movilidad del Estado de México, donde el SYTRAMITEM opera actualmente cuatro líneas de Mexibús en 10 municipios y dos alcaldías de la Ciudad de México, además de fortalecer y diversificar nuestro portafolio”, señaló la compañía. Aunque Grupo Hycsa no cotiza en la BMV, es un participante recurrente en el mercado local de deuda. Al cierre de septiembre, la empresa reportó ingresos por MXN $7,639 millones, un crecimiento anual de 12.2%, mientras que la utilidad neta atribuible a la controladora aumentó 32.6%, a 581 millones de pesos, según su más reciente reporte financiero.