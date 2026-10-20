La startup mexicana Heru volvió a quemar capital para acelerar su crecimiento, luego de haber alcanzado la rentabilidad durante 10 meses consecutivos hasta mayo de este año. La empresa de tecnología fiscal busca aprovechar la próxima temporada de declaraciones anuales para ampliar su base de usuarios y aumentar el volumen de trámites que procesa ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Stiven Rodríguez, cofundador y CEO de Heru, dijo en entrevista con El Cronista que la compañía tiene como objetivo presentar más de 30,000 declaraciones anuales durante la temporada de abril de 2027. También busca incorporar al menos 8,000 contribuyentes de los regímenes de sueldos y salarios y de actividad empresarial a su plataforma, en la que automatiza procesos de facturación y cumplimiento fiscal.

La estrategia llega después de una reorganización interna que siguió a la separación de Rodríguez y su cofundador Mateo Jaramillo (ambos de origen colombiano) en 2024. El ajuste estuvo orientado a mejorar la eficiencia operativa de la compañía, que actualmente cuenta con un equipo de 30 personas distribuidas entre México, Colombia, Perú y Uruguay.

“Durante los últimos 10 meses, hasta el mes de mayo, fuimos rentables”, dijo Rodríguez. La empresa decidió retomar el gasto por encima de sus ingresos para acelerar el crecimiento del producto y de la operación que ha construido durante los últimos años.

La startup cuenta con el respaldo de inversionistas como Gradient Ventures, el fondo de inteligencia artificial de Google, además de Nazca, Flourish Ventures y Magma Partners.

El costo de no entender al SAT

Heru encontró una oportunidad de negocio en un problema que va más allá del costo de contratar a un contador: el desconocimiento de las obligaciones fiscales y la dificultad para entender qué debe declararse, cuándo hacerlo y cómo recuperar los impuestos que el SAT adeuda a los contribuyentes.

La startup nació en 2020 como una plataforma de servicios y beneficios para trabajadores independientes de la economía de plataformas, una idea que Rodríguez y Jaramillo desarrollaron a partir de su experiencia en Uber.

Sin embargo, el modelo tenía una limitante, ya que las plataformas no tenían incentivos claros para pagar por esos beneficios y los trabajadores tampoco necesariamente podían costearlos.

El cambio llegó cuando algunos de sus primeros usuarios comenzaron a pedir ayuda con sus declaraciones de impuestos, en un momento en que las obligaciones fiscales para los trabajadores de plataformas digitales cobraban mayor relevancia.

A finales de 2021, Heru cambió por completo su modelo de negocio y comenzó a concentrarse en la automatización de declaraciones, facturación electrónica y visibilidad de la situación fiscal de las personas.

Desde entonces, la empresa ha ayudado a más de 55,000 personas y ha generado más de 600,000 declaraciones, según Rodríguez. Su tasa de retención a 12 meses supera el 82%, de acuerdo con cifras compartidas por el directivo.

El principal problema que identifica la compañía es que muchos contribuyentes comienzan a buscar ayuda cuando ya acumularon obligaciones sin cumplir. Los usuarios que llegan a Heru suelen tener entre seis y ocho declaraciones pendientes, por lo que el primer paso consiste en regularizar su situación antes de comenzar a presentar sus obligaciones de manera recurrente.

“Hay mucho desconocimiento”, dijo Rodríguez. Parte de los usuarios no entiende conceptos básicos como las deducciones, la facturación o las razones por las que debe pagar impuestos, una brecha que puede traducirse en declaraciones omitidas, multas y sanciones.

México, el mercado por conquistar

Aunque Heru contempla expandirse a otros mercados de América Latina, su prioridad es crecer en México, donde Rodríguez considera que la empresa todavía tiene una participación inferior al 1% de su mercado potencial.

La compañía evalúa eventualmente entrar a Chile y Brasil, países en los que, al igual que México, los trabajadores independientes deben presentar declaraciones periódicas. Por ahora, no opera comercialmente fuera del mercado mexicano.

Un detonador de crecimiento es que Heru es una alternativa económicamente más accesible frente a los despachos contables tradicionales, dijo Rodríguez, quien estima que sus servicios cuestan alrededor de un 42% menos que esos canales.

Para Rodríguez, el desafío ahora es convertir el desconocimiento fiscal en una relación recurrente entre los contribuyentes y las herramientas digitales. El crecimiento de Heru dependerá no sólo de captar usuarios durante la temporada de declaraciones, sino de conseguir que continúen utilizando la plataforma para mantener sus obligaciones al día durante el resto del año.