En esta noticia Impacto emocional

Las empresas y el entorno laboral en México todavía tienen una profunda huella de segregación, microagresiones y en general una cultura que no genera un ambiente seguro para la comunidad LGBT+.

De acuerdo con una encuesta realizada por The Trevor Project, solo 9% de las juventudes LGBT+ se siente insegura en su entorno laboral.

Archivo El Cronista

Edurne Balmori, directora ejecutiva de The Trevor Project, mencionó que el trabajo es el espacio donde más tiempo pasamos, por lo que sentirse en un ambiente seguro e incluyente es fundamental para tener una vida íntegra.

En México, el 28 de junio se conmemora el orgullo LGBT+; sin embargo, advirtió, muchas empresas caen en el queer washing, una práctica que consiste en mostrar un apoyo hacia afuera de las empresas, pero no cuenta con prácticas internas para generar un ambiente apto para el desarrollo de la comunidad.

En sentido contrario, compañías como Henkel, L’Óreal, Pepsi, Shake Shack, EY o COX, se han involucrado activamente en la creación de políticas internas que fomenten los espacios incluyentes y seguros.

Impacto emocional

En entrevista con El Cronista, Balmori menciona que los entornos inseguros son aquellos en los que se niegan las entrevistas laborales, se ignora al personal de la comunidad en torno a las opiniones que tienen sobre temas laborales, o bien, negarles el acceso a mejores puestos y un desarrollo profesional.

“El hecho de que tú puedas trabajar en un lugar donde te voltean a ver, donde respetan la persona que eres, donde te dan oportunidades, donde tu voz se toma en cuenta, sí cambia mucho la experiencia que tienes en ese entorno”, comentó.

La especialista añadió que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Identidad de Género y Orientación Sexual, elaborada por el Inegi, la población LGBTQ+ rebasa 5 millones de habitantes, del total, las juventudes, es decir, quienes tienen entre 13 y 29 años, son 2.8 millones.

De este monto, aproximadamente 1.4 millones de personas, consideran el suicidio año tras año.

“De ese 1.4 millones de personas es donde podemos decir que el 9% habla que no perciben su lugar como un trabajo seguro, que el 77% también habla de considero el suicidio porque no sienten un espacio seguro en casa, un 60% dice no siente un espacio seguro en la escuela, por ejemplo y 33% habla de que los entornos no afirmativos en un lugar laboral también les llevan a un momento de de crisis”, advirtió.

El 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y aunque Edurne Balmori reconoció que no existe un censo oficial de cuántas personas LGBTQ+ están insertas en el mundo laboral, esto se debe a que muchas empresas no lo miden.

“También es porque no hay muchas empresas que abren oportunidades. Hay personas trans y no binarias que les cuesta muchísimo trabajo llegar a una primera entrevista. Entonces, también desde ahí las empresas tenemos que hacer un esfuerzo de abrir los puestos de trabajo y las oportunidades pensando en yo lo que quiero es buscar a una persona que cumpla con las habilidades para para hacer el trabajo y no le debería de poner peso a la identidad de género, orientación sexual, género como tal, edad que tenga esa persona”, dijo.

La especialista mencionó que The Trevor Project lanzó la Guía para crear espacios laborales seguros para las juventudes LGBTQ+, una herramienta pensada tanto para áreas de Recursos Humanos y liderazgos, como para cualquier persona que quiera aliarse, pero no sabe cómo hacerlo o incluso siente que podría equivocarse al preguntar.

La guía ofrece orientación clara y práctica: desde el uso de lenguaje inclusivo, la creación de espacios sin género (como baños y uniformes), hasta la implementación de políticas internas, la promoción y programas de capacitación. Todo explicado de manera sencilla, para que más personas puedan sumarse a construir entornos laborales más respetuosos.