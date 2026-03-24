El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, continúa irradiando optimismo sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al asegurar que el inicio formal de las conversaciones con Estados Unidos apunta a su renovación. “Eso quiere decir que el tratado se va a renovar, porque si no, ¿para qué te invitan a conversaciones?”, sostuvo en el lanzamiento de una campaña de promoción de la marca México rumbo al Mundial 2026 “Lo hecho en México siempre gana”. El funcionario subrayó que el solo hecho de haber iniciado el diálogo formal reduce la incertidumbre que prevalecía meses atrás sobre la continuidad del acuerdo comercial. En ese sentido, insistió en que el proceso avanza “con buen sabor de boca” y en “buen camino”, aunque reconoció que no estará exento de dificultades. Ebrard explicó que la primera ronda —dividida en dos días tras meses de trabajo preparatorio— se centró más en los puntos de coincidencia que en las diferencias. Entre ellos, destacó la necesidad de reducir la dependencia de otras regiones del mundo en sectores estratégicos como medicamentos, semiconductores y manufactura avanzada, lo que abre la puerta a una visión industrial común en América del Norte. El funcionario también señaló que ya se establecieron los términos de referencia para las siguientes rondas, cuya fecha se dará a conocer próximamente. México buscará incluso que una de estas reuniones se realice en el país, en un formato de alternancia con sus socios. De cara al calendario, recordó que el 1 de julio los tres países deberán definir si continúan con el tratado, por lo que el avance temprano en marzo es, a su juicio, una señal positiva. “Evidentemente el que haya conversaciones es un signo de optimismo”, reiteró. Aun así, Ebrard evitó minimizar los retos, como las discusiones pendientes en reglas de origen o medidas comerciales en sectores como el acero. Con todo, su mensaje central fue claro: el proceso ya está en marcha y, al menos desde la óptica de México, apunta a la continuidad del T-MEC más que a su ruptura.