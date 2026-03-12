El gobierno federal, a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, extendió una invitación a todos los empresarios interesados en asistir a una misión comercial que enviará México a Canadá y que estará en ese país el 7, 8 y 9 de mayo. La convocatoria, dijo el funcionario, está abierta desde este 12 de marzo y hasta el 11 de abril, y es una correspondencia a la visita que hicieron recientemente un centenar de empresarios canadienses a Palacio Nacional para profundizar las relaciones comerciales de los dos países. “Vamos por todo, vamos a presentar nuestros productos, vamos a promover a nuestro país. Esto se deriva de una instrucción de la presidenta, Claudia Sheinbaum, porque así lo acordó con el primer ministro (Mark) Carney y se tiene que cumplir. Ustedes saben que nuestra presidenta es muy estricta en el cumplimiento de las instrucciones y compromisos que hace nuestro país”, dijo Ebrard. Las ciudades a visitar en las fechas señaladas serán Montreal, Toronto y Vancouver. Los objetivos centrales de la visita son posicionar empresas mexicanas en el mercado canadiense como socios estratégicos de primer nivel, aprovechando el marco del TMEC y el Plan de Cooperación Económica México–Canadá 2026– 2030. La visita también busca generar acuerdos concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión en 10 sectores de alto potencial, donde México cuenta con ventajas competitivas reconocidas a nivel internacional. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, Canadá fue el segundo país que recibió más exportaciones desde México el año pasado, solo detrás de Estados Unidos, y es el cuarto socio comercial más grande del mundo. “Se hace una convocatoria abierta, es muy importante que se sepa, y ustedes nos van a ayudar mucho a divulgar, a difundir, que el riesgo más alto que tienes de participar es que vendas mucho en Canadá, eso es lo peor que te puede pasar”, mencionó Ebrard. Los principales sectores sobre los que se basa la estrategia bilateral con Canadá son infraestructura y proyectos estratégicos; farmacéutica y dispositivos médicos; aceleramiento de patentes, así como la homologación normativa para el impulso y desarrollo. Además se desarrollarán estrategias de apoyo a pequeñas y medianas empresas; desarrollo de la política industrial; energía y cambio climático; industrias de la innovación; educación e industrias creativas.