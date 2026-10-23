Huitzilac, Morelos. El convenio se concentra en los llamados Bosques de Agua.

En esta noticia El reto será medir los resultados

Conservar un bosque también tiene un costo. Y una de las preguntas que atraviesa el debate ambiental es quién debe asumirlo cuando esos ecosistemas prestan servicios que se extienden mucho más allá de las comunidades que los habitan.

Bajo esa lógica, Unilever México, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos acordaron impulsar la conservación y reforestación de 552 hectáreas en las zonas forestales de Huecahuaxco y Huitzilac, Morelos.

El elemento relevante del convenio no está tanto en la participación de una multinacional en una iniciativa ambiental, una fórmula cada vez más habitual dentro de las estrategias corporativas de sustentabilidad, sino en el instrumento elegido: el Pago por Servicios Ambientales (PSA).

El proyecto contempla la creación de un fondo mediante el cual los sectores público y privado canalizarán recursos hacia las comunidades forestales que desarrollan labores de conservación. En otras palabras, busca reconocer económicamente una actividad cuyo beneficio ambiental rebasa los límites de esos territorios.

El convenio se concentra en los llamados Bosques de Agua y, de acuerdo con el comunicado, está alineado con el Plan Nacional Hídrico, particularmente con sus objetivos de reforestación y recarga natural de acuíferos. El documento vincula la protección de esta zona forestal con el abastecimiento hídrico de Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Ese componente hídrico le da al acuerdo una dimensión que va más allá de una campaña de reforestación. La lógica detrás del PSA es que conservar un ecosistema genera servicios ambientales y que quienes realizan esa tarea requieren recursos para sostenerla.

Autoridades federales y locales y representantes de Unilever en la firma del convenio. Especial

“Para lograr la conservación, se requiere de la participación intergubernamental, pero también de la iniciativa privada”, señaló Catalina de Alba, titular de la Conafor en Morelos, durante la presentación del acuerdo. La iniciativa ocurre además en un territorio donde Unilever México mantiene actividad industrial. La compañía opera una planta de productos de cuidado personal y belleza en CIVAC, Morelos. Según la empresa, ese complejo cuenta con sistemas de captación de lluvia, ósmosis inversa y reutilización de agua de proceso.

Para la multinacional, por tanto, el convenio permite conectar sus políticas internas de manejo del agua con intervenciones fuera de los límites de su complejo industrial. Mei Crespo, directora de Comunicación y Asuntos Corporativos de Unilever México y Foods LATAM, explicó que el objetivo es activar un mecanismo que reconozca el trabajo de quienes protegen los bosques y contribuyen a preservar el agua.

El reto será medir los resultados

El tamaño anunciado de la superficie es apenas una primera referencia para evaluar el proyecto.

El comunicado establece una meta territorial de 552 hectáreas y confirma la creación del fondo bajo el esquema de PSA, pero no detalla cuánto dinero aportará cada participante, el tamaño total del fondo, durante cuánto tiempo operará, cuántas comunidades o beneficiarios recibirán recursos ni qué indicadores específicos se utilizarán para medir sus resultados.

Esa información será relevante para dimensionar el alcance real del convenio y, sobre todo, separar los resultados ambientales verificables de los compromisos corporativos de sustentabilidad.

El acuerdo tiene una característica relevante: incorpora a las comunidades que realizan las labores de conservación como receptoras de recursos, en lugar de limitarse a una intervención empresarial directa sobre el territorio.

Para Unilever México, que acumula 60 años de operaciones en el país según la compañía, el programa se incorpora a otras acciones de reforestación, regeneración y conservación de cuencas que asegura haber desarrollado en distintas entidades. La firma tiene cinco plantas productivas en México y emplea a más de 7,000 personas, de acuerdo con la información incluida en el propio comunicado.