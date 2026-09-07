Las acciones de Televisa acumulan una contracción de más de 22% en la BMV en lo que va de 2026.

En esta noticia Alpek regresa al IPC después de un año

Las acciones de Grupo Televisa se desplomaron 10% en las primeras operaciones del lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), después de que se conocieran los resultados preliminares del rebalanceo del principal índice accionario mexicano, que perfilan la salida de la televisora del S&P/BMV IPC y el regreso de Alpek a la muestra.

Los títulos de Televisa llegaron a caer hasta los MXN$8.01 por acción, una pérdida de 10% respecto al cierre previo (Ciudad de México 8:24 horas), de acuerdo con datos de la BMV. Minutos después, recortaron parte del descenso y cotizaban en MXN$8.05.

Esta caída representa su peor sesión desde febrero de 2023 cuando cerró con una contracción de 10%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

La presión sobre las acciones de Televisa ocurre después de que S&P Dow Jones Indices publicara el viernes los resultados preliminares del cambio en la muestra del S&P/BMV IPC, donde la compañía dejaría su lugar a Alpek, la petroquímica regiomontana.

En contraste, las acciones de Alpek avanzaron hasta 4.54% para tocar los MXN$13.58 por título (Ciudad de México 7:53 horas), según datos de la BMV.

El movimiento era anticipado por analistas de Banorte, quienes advirtieron que los cambios en la composición del IPC suelen generar volatilidad debido a los ajustes de posiciones de los inversionistas que replican o toman como referencia el índice. No obstante, el efecto suele ser coyuntural y tiende a normalizarse una vez concluido el rebalanceo de los portafolios.

Televisa sorprende al mercado con salida del IPC

La salida de Televisa del IPC tomó por sorpresa al mercado. Analistas de distintas instituciones habían señalado a Liverpool como una de las principales candidatas a abandonar el índice.

Con información hasta julio, Liverpool se ubicaba en el lugar 36 del ranking de selección, debido a una menor Mediana del Valor Diario de Transacciones (MVDT) frente a otras emisoras.

Televisa, en cambio, ocupaba el lugar 33 entre las 36 compañías que integran el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, una posición que también había sido contemplada por analistas de Banamex.

De acuerdo con el análisis de la metodología de S&P Dow Jones, Televisa cumple con los criterios de elegibilidad para permanecer en el índice. Sin embargo, analistas de Banorte explicaron que su posición se vio afectada por una disminución en la mediana del valor de las transacciones de sus acciones.

La salida del IPC no implica que Televisa deje de cotizar en la BMV, sino que dejará de formar parte de la muestra de las 36 emisoras que integran el principal índice accionario mexicano.

Alpek regresa al IPC después de un año

La incorporación de Alpek al S&P/BMV IPC representa el regreso de la compañía al índice después de haber salido de la muestra en septiembre de 2025.

Banamex atribuyó el retorno de la petroquímica al aumento en la liquidez de sus acciones, medida a través del valor diario negociado.

El Medio Diario de Transacciones (MDTV) de Alpek pasó de aproximadamente MXN$9 millones en octubre de 2025 a MXN$51 millones en julio de 2026, de acuerdo con analistas de Banamex.

Los cambios en la composición del S&P/BMV IPC pueden generar movimientos relevantes en las acciones de las empresas involucradas, debido a que los fondos y otros inversionistas institucionales ajustan sus portafolios para reflejar la nueva composición del índice.

Para Televisa, la salida representa la pérdida de su lugar entre las principales emisoras del mercado mexicano por criterios de liquidez, mientras que para Alpek significa recuperar su presencia en el principal índice de la BMV.