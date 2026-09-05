Grupo Televisa dejará de formar parte del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, en un movimiento que refleja el menor dinamismo de negociación de las acciones de la televisora frente a otras emisoras del mercado mexicano.

De acuerdo con los resultados preliminares de la revisión semestral de la muestra realizada por S&P Dow Jones Indices, Televisa será excluida del IPC para dar paso a Alpek, la petroquímica regiomontana que regresará al principal índice bursátil de México después de un año fuera.

Si no se presentan modificaciones, el cambio entrará en vigor el 21 de septiembre. S&P Dow Jones Indices publicará el 11 de septiembre la confirmación de los ajustes o cualquier modificación a los resultados preliminares.

La salida de Televisa de la BMV tomó por sorpresa al mercado. Analistas de Banorte señalaron que, aunque la empresa cumple con los criterios de elegibilidad para permanecer en el índice, su posición se vio afectada por una disminución en la mediana de transacciones.

“Es una de las variables con mayor peso dentro de la metodología”, explicaron los analistas. La diferencia frente a las previsiones del mercado estaría relacionada con los niveles de free float utilizados por S&P Dow Jones Indices.

Televisa desplaza a Liverpool como candidata a salir del IPC

La decisión también modificó las previsiones de los intermediarios bursátiles. Previamente, analistas de Monex habían identificado a Liverpool como la principal candidata a abandonar el IPC.

Con información al cierre de julio, Liverpool se ubicaba en el lugar 36 del ranking de selección debido a una menor Mediana del Valor Diario de Transacciones (MVDT) frente a otras emisoras. En ese escenario, Televisa aparecía en el lugar 33 de las 36 empresas que integran el principal índice de la BMV, una estimación que también había sido contemplada por analistas de Banamex.

Alpek regresa al IPC tras un año fuera

La incorporación de Alpek al IPC representa el regreso de la compañía al índice después de haber salido de la muestra en septiembre de 2025.

Analistas de Banamex atribuyeron su regreso al incremento en la liquidez de las acciones de Alpek, medido a través del valor diario negociado.

El MDTV de la petroquímica pasó de aproximadamente MXN$9 millones en octubre de 2025 a MXN$51 millones en julio de 2026, según el análisis de Banamex.

La incorporación podría generar una demanda adicional por las acciones de Alpek. Banamex estima que el rebalanceo implicaría compras por alrededor de MXN$647 millones, debido a los fondos y estrategias que replican o toman como referencia el comportamiento del S&P/BMV IPC.

¿Qué significa salir del IPC de la BMV?

La entrada o salida de una empresa del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores puede provocar movimientos relevantes en sus acciones debido al rebalanceo de portafolios de inversionistas institucionales.

Los fondos indexados y otros instrumentos que buscan replicar el desempeño del IPC deben ajustar sus posiciones cuando cambia la composición del índice. A su vez, algunos fondos de gestión activa utilizan el indicador como referencia para construir o modificar sus carteras.

Analistas señalaron que estos movimientos suelen incrementar la volatilidad de las acciones involucradas, aunque el efecto tiende a ser coyuntural y a normalizarse una vez que concluye el rebalanceo de los portafolios.