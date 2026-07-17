En esta noticia M&A en México durante junio

La expansión de empresas mexicanas hacia el extranjero mostró una desaceleración notable en la primera mitad del 2026, en contraste con el dinamismo del mercado nacional, revela un informe de Seale & Associates, empresa que brinda servicios de asesoría en fusiones y adquisiciones (M&A).

En general, el mercado mexicano de M&A completa un primer semestre marcado por una moderación gradual en el número de operaciones. La más notoria se dio en las transacciones de empresas mexicanas en el extranjero, que se redujeron a 14, frente a 20 en el primer semestre de 2025.

Lo anterior tuvo un impacto en el valor acumulado. En la primera mitad del año las operaciones sumaron u$s 39.9 millones de dólares, muy por debajo de los u$s 3,446.1 millones de dólares del año anterior.

En el mes de junio se anunció únicamente una transacción de empresas mexicanas en el extranjero, una menos que en el mismo mes de 2025. Abril fue el mes en el semestre con un mayor número de transacciones (4).

Si la tendencia a la baja continúa podría ser el año más bajo en transacciones de empresas mexicanas en el extranjero de los últimos cuatro años. El 2025 ya había sido el que menos operaciones registró (34), pues en 2022 se registraron 39, mientras que en 2023 y 2024, 46.

Valor y volumen de transacciones de empresas mexicanas en el extranjero | Fuente: Seale & Associates

M&A en México durante junio

Según el informe de Seale & Associates, durante el sexto mes del año se anunciaron 11 transacciones de fusiones y adquisiciones en México, una cifra que representa una disminución de una transacción con respecto a mayo y de seis transacciones frente al mismo mes del año anterior.

A pesar de este ajuste en el volumen, la actividad transaccional se mantiene activa en sectores estratégicos para la economía nacional, como bienes raíces y minería que se consolidaron como los más dinámicos del mercado durante el primer semestre, al concentrar 13 transacciones cada uno, equivalentes al 37.7% del total registrado en el periodo.

Además, incrementó el valor acumulado de las transacciones hasta junio. Se registraron u$s 10,458 millones de dólares en operaciones, un monto que prácticamente duplica los u$s 5,055.2 millones de dólares reportados en el mismo periodo de 2025.

Este crecimiento en valor ocurrió incluso cuando el número de transacciones acumuladas disminuyó de 90 a 69, lo que refleja un mercado orientado hacia operaciones de mayor tamaño, incluyendo la adquisición del Portafolio Atlas, por Fibra Next el portafolio comprende 15 propiedades industriales, en una operación de u$s 138.2 millones de dólares, y de la adquisición de First Majestic del Toro, una mina de plata, zinc, plomo y cobre, por Sierra Madre Gold & Silver en una operación de u$s 60 millones de dólares.

“Lo que estamos viendo en México no es una desaceleración del mercado, sino una recomposición hacia transacciones de mayor escala. Los inversionistas están concentrando capital en activos de calidad dentro de sectores como bienes raíces, industrial y minería, lo que explica por qué el valor de las operaciones crece de forma tan significativa aun cuando el número de transacciones se modera”, dijo Carlos Hernández, socio director de Seale & Associates en el comunicado del informe.