La brasileña Unico encontró en México uno de sus mercados prioritarios para replicar el negocio que la convirtió en líder en la validación de identidad en su país de origen, donde en 2027 alcanzará dos décadas de operación.

Tras adquirir Trully, startup mexicana de prevención de fraudes, fundada por excolaboradores de Rappi, en septiembre de 2024, la compañía ya proyecta alcanzar 100 millones de validaciones anuales en el país hacia 2027 y ampliar su presencia desde las fintech hacia bancos, Sofipos y otros sectores regulados.

"La cantidad de transacciones creció 204% en este semestre respecto al semestre anterior de 2025. Va muy bien", aseguró Linhares Alexander, director de regional accounts para Latinoamérica de Unico, en una charla con El Cronista.

La empresa, respaldada por inversionistas como General Atlantic, SoftBank y Goldman Sachs, basa su estrategia en una red de identidad que aprende con cada interacción. En lugar de depender únicamente de la comparación entre una identificación oficial y una selfie, construye una base de datos que le permite reconocer rostros con alta precisión y detectar comportamientos sospechosos antes de que se materialice un fraude, detalló el directivo.

"Hoy somos capaces de validar entre 75% y 80% de los mexicanos. En Brasil estamos cerca del 99%“, explicó.

El crecimiento del negocio responde también a una transformación del fraude digital. La popularización de herramientas de inteligencia artificial ha elevado considerablemente la sofisticación de los ataques.

"La cantidad de fraudes sofisticados creció 1,000% el año pasado“, afirmó Alexander, al referirse a los ataques basados en deepfakes.

Actualmente, Unico procesa alrededor de 150 millones de validaciones mensuales a escala global. De ellas, estima que cerca de 3 millones corresponden a intentos de fraude, una cifra que ilustra el tamaño del desafío para bancos, fintech y plataformas digitales.

“Los defraudadores avanzan; nosotros avanzamos también. La innovación tiene que ser una constante”, señaló.

La compañía, que cuenta con el estatus de unicornio con una valuación de u$s2.6 mil millones de dólares, busca penetrar en un mercado mexicano que apenas comienza a desarrollarse y prevé ampliar rápidamente su cobertura conforme más instituciones financieras digitalicen sus procesos de incorporación de clientes.

"Estamos ya listos para arrancar conversaciones con Sofipos, IFPEs y bancos. Muchas charlas ya están en marcha”, mencionó Alexander.

La expansión forma parte de una estrategia regional que combina crecimiento orgánico con adquisiciones. Después de México, Unico también analiza nuevas compras en Argentina para ampliar la red de identidad que ya opera en Brasil.