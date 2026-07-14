CriteriaCaixa relanza su inversión en startups con una inversión de 300 millones de euros

CriteriaCaixa dará un nuevo impulso a su negocio de inversión en startups y lo hace para facilitar el crecimiento de compañías emergentes de base científica y tecnológica con alto potencial.

Los instrumentos seleccionados para llevar adelante este nuevo proyecto son sus dos fondos, Criteria Bio Ventures y Criteria Venture Tech, con los que el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria “la Caixa”, prevé alcanzar un volumen de inversión de 300 millones de euros en empresas innovadoras en las fases iniciales de su actividad.

Las inversiones se centrarán prioritariamente en España y Portugal, y de forma selectiva, en Europa y Norteamérica. En este punto, vale destacar que actualmente cerca del 70% del valor de la cartera corresponde a inversiones en España.

Asimismo, en el marco del Plan Estratégico 2030, CriteriaCaixa también acordó cambiar el nombre de la gestora de venture capital que gestiona ambos fondos “para adaptarla a la realidad actual de la compañía”.

En concreto, el grupo inversor catalán explicó que a partir de ahora Caixa Capital Risc – nacida en 2002 en el seno de “la Caixa” y filial 100% de CriteriaCaixa desde 2013 –, pasará a operar bajo la marca Criteria Capital Risc, reforzando así su posicionamiento en el mercado como brazo inversor en venture capital de CriteriaCaixa. “El cambio de marca no conllevará modificaciones en la estructura ni en la cartera de la gestora”, aclaró la sociedad.

Las apuestas de Caixa Capital Risc están diversificadas en tres carteras fuertemente segmentadas. Por una parte, encontramos la Cartera de Inversiones Alternativas; otra dedicada a biotecnología y salud y, por último, la cartera que busca oportunidades en startups tecnológicas.

Cartera de inversiones alternativas

Criteria Capital Risc y sus dos fondos de inversión forman parte de la Cartera de Inversiones Alternativas de CriteriaCaixa que está orientada a diversificar a través de tres tipologías de activos: venture capital, compañías escalables y, por último, activos inmobiliarios.

CriteriaCaixa relanza su inversión en startups con una inversión de 300 millones de euros

Criteria Capital Risc se gestiona a través de tres compañías participadas al 100% por CriteriaCaixa. La primera, Criteria Capital Risc; mientras la segunda, Criteria PE Management, se trata de una gestora de reciente creación dedicada a la inversión en compañías no cotizadas de tamaño medio a través de fondos de terceros.

Por último, InmoCaixa, está dedicada a la gestión de la actividad inmobiliaria propia del holding.

Startups de biotecnología y salud

Criteria Bio Ventures es el fondo de inversión por el que el holding presidido por Isidro Fainé coloca sus fichas en este segmento de negocio, cuya misión es identificar, financiar y acompañar a compañías innovadoras que desarrollan nuevas terapias, con el potencial de transformar el tratamiento de enfermedades.

Entre sus actuales participadas destacan Minoryx Therapeutics, empresa que desarrolla terapias para enfermedades raras como la adrenoleucodistrofia y síndrome de Rett, y Adaptam Therapeutics, compañía especializada en inmunooncología, ya que en ambas firmas el fondo de CriteriaCaixa es su primer y principal inversor.

También invierte en soluciones para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. En este caso, lo hace con una participación en Aboleris Pharma.

El listado incluye, además, NRG Therapeutics, startups que desarrollan terapias en enfermedades neurodegenerativas como la ELA y el Parkinson; Tolerance Bio, enfocada al desarrollo de terapias capaces de revertir el envejecimiento del sistema inmune; y la inmunooncológica Cytospire, entre otras.

Inversiones en emprendimientos tecnológicos

En este caso, Criteria Venture Tech es el instrumento utilizado por el fondo Criteria Capital Risc, que está especializado en tecnología, con foco en deep tech y en verticales clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las infraestructuras de software y datos.

En concreto, Criteria Venture Tech invierte en startups tecnológicas desde las primeras etapas (pre-seed y seed), con una estrategia orientada a asumir posiciones de líder o colíder inversor (lead o co-lead investor). Cuenta también con capacidad para respaldar a las compañías con mejor evolución de su cartera, también en fases de crecimiento avanzadas (growth).

“Este enfoque le permite participar activamente en el desarrollo de las compañías desde sus primeras etapas y contribuir a la configuración de rondas con inversores de referencia”, según un documento de CriteriaCaixa.

Entre sus actuales participadas destacan Ipronics (chips fotónicos programables para IA), Immfly (plataforma digital de comercio y entretenimiento aéreo), KD (chips para conectividad óptica avanzada) o Barbara (software industrial para IoT).