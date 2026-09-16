En esta noticia ¿Qué pasó con las acciones de GISSA?

Grupo Industrial Saltillo (GISSA), fabricante de productos para automoviles, activó su fondo de recompra el 15 de septiembre para adquirir 29,036 acciones propias a un precio de MXN$12 por título, de acuerdo con un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Ante el movimiento, las acciones de la emisora, con clave de pizarra GISSAA, mostraron un incremento de 9.67% al pasar de MXN$12 a MXN$13.16 por unidad, de acuerdo con dato de la plaza bursátil.

El movimiento ocurre luego de que, en marzo de este año, la empresa de productos para el sector automotriz y para el hogar anunció su intención de destinar MXN$1,000 millones para la recompra de acciones.

En la Asamblea Ordinaria Anual celebrada el 9 de abril, los accionistas autorizaron destinar los fondos a la adquisición de acciones propias durante el periodo comprendido entre esa reunión y la siguiente asamblea anual.

El acuerdo contempla además que los recursos obtenidos por eventuales ventas de acciones propias durante el periodo puedan sumarse al monto máximo autorizado para nuevas recompras.

Como parte de los acuerdos de abril, GISSA también aprobó la extinción de 529,376 acciones Serie A que la compañía había adquirido mediante operaciones de recompra hasta el 8 de abril de 2026. La cancelación redujo el capital social de la empresa en MXN$4.97 millones, al pasar de MXN$2,868.6 millones a MXN$2,863.7 millones.

¿Qué pasó con las acciones de GISSA?

La acción de Grupo Industrial Saltillo cerró la sesión del 15 de septiembre con un avance de 9.67%. Durante la jornada, los títulos de la emisora de la BMV alcanzaron un precio máximo de MXN$13.3 por unidad, equivalente a un alza de 10.8%, según cifras de la olaa bursátil.

GISSA es una compañía mexicana dedicada a la manufactura y comercialización de productos para los sectores de autopartes y hogar. Cuenta con 15 unidades productivas en México, España, República Checa, Polonia, Italia y China, además de presencia comercial y de distribución en Estados Unidos