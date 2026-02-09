La inflación anual en enero se aceleró a 3.79%, impulsada por el incremento de los precios de las mercancías alimenticias, que incluye productos como los refrescos y cigarros, que fueron encarecidos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó un incremento en el IEPS a los cigarros, refrescos, e incluyó en la canasta a jugos con alto contenido de azúcar, refrescos sin azúcar y algunos sueros. De acuerdo con datos del Inegi, la inflación anual de mercancías alimenticias tuvo un incremento anual de 6.13% y se colocó como el grupo de genéricos con la mayor alza dentro del indicador. “En términos anuales la inflación general pasó a 3.79% desde 3.69% en diciembre, interrumpiendo la tendencia a la baja registrada en meses anteriores, lo que anticipamos se mantendrá en los siguientes meses”, señaló el área de Análisis Económico de Banamex. Además, la inflación no subyacente, es decir la de los precios menos volátiles y que funciona como referencia para el comportamiento futuro de los precios, se aceleró a más de 4.5%. “A tasa anual la inflación subyacente aumentó fuertemente a 4.52% desde 4.33% en diciembre, su mayor cifra desde abril de 2024, y manteniéndose por arriba de su promedio histórico de 4.1% desde mayo del año pasado a pesar del débil crecimiento económico”, señaló Banamex. El banco añade que habrá un incremento adicional en la inflación anual de mercancías por los efectos del aumento en aranceles, que se revertiría gradual y parcialmente conforme transcurra el año dada la apreciación reciente del tipo de cambio y ante un crecimiento económico moderado. El impacto del IEPS en enero se observa de mejor forma en la inflación mensual de productos específicos. “La variación mensual respondió en gran medida al repunte en precios de mercancías alimenticias -asociado a los incrementos en el IEPS a bebidas y cigarrillos-, y en menor medida a los aumentos en precios de servicios de alimentación y de vivienda”, dice el banco. El Inegi detalló que entre los productos que más se encarecieron en enero, respecto al cierre de diciembre están los cigarrillos, con un alza de 14.51%. El segundo producto más afectado por la inflación fue el refresco, con un alza de 5.53%. Estos dos productos encabezan la lista del Inegi en ser los que más afectaron al indicador, debido a que son los de mayor incidencia. El tercer puesto lo tienen las fondas, loncherías y taquerías, con un incremento de 1.18%.