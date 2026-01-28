En esta noticia Banorte deficiente al Banxico

Pese a reconocer que este año habrá impactos en la tasa de inflación debido al incremento en la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Banco de México (Banxico) insistió en que la inflación al cierre de este año cerrará en el objetivo de 3%.

El Banxico no participa en ningún programa reembolsos de recursos, recuperación de cargos no reconocidos, pagos de indemnizaciones o similares. (Foto: Archivo)

Para Banamex, resulta incongruente que el banco central considere ya los impactos del IEPS en la inflación de la primera quincena de enero, y reconozca un impacto transitorio y de corto plazo en la inflación y al mismo tiempo se mantenga el pronóstico de la inflación en 3% para el cierre de este año.

Banamex es una de las instituciones que ha señalado que Banxico ha perdido credibilidad a nivel internacional, debido a la política monetaria que implementa desde hace algunos años, debido a las diferencias entre los pronósticos del Banco Central y los especialistas de la encuesta realizada por Citi.

Desde 2024, Banamex advirtió que Banxico sacrifica sus pronósticos de mediano plazo para encaminar sus datos hacia la meta de 3% al cierre de cada año.

En este sentido, entidades como Moody’s Analytics, Bank of America y Citigroup coinciden en que el Banxico ha perdido la credibilidad en su política monetaria a nivel internacional.

“Banco de México ha realizado esfuerzos para mejorar su decisión y la transparencia de sus decisiones, lo cual va encaminado a incrementar la eficacia de su política monetaria bajo la estrategia de fijación de objetivos de inflación bajo con base en pronósticos”, dijo Banamex.

Aunque es positivo que el Banco Central publique sus pronósticos de inflación con mayor frecuencia y de manera puntual, para un horizonte de dos años, la menor precisión y mayor sesgo de sus pronósticos respecto del consenso de analistas ha llevado a cuestionamientos sobre su credibilidad que se han acentuado en meses recientes, añade el análisis de Banamex a cargo de Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex.

En sentido contrario, Alejando Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Grupo Financiero Banorte, dijo que el banco piensa que Banxico es un “pilar fundamental” para la estabilidad macroeconómica del país y así seguirá.

La comunicación del Banco de México, dijo el especialista de Banorte, siempre ha sido reconocida a nivel internacional y aseguró que confían en el banco central, que lidera Victoria Rodríguez Ceja, como “un andamiaje institucional bastante sólido en nuestro país”.