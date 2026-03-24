En la mañanera, la presidenta de México regañó a los gasolineros del país, al cuestionar un incremento que consideró injustificado en el precio de la gasolina Premium y el diésel, pese a que hay incentivos fiscales para contener los incrementos. Claudia Sheinbaum no se limitó a regañar a los dueños de las estaciones de servicios, sino que ordenó a la Secretaría de Energía a generar una reunión de emergencia para obtener explicaciones. “Esta semana se reúne la Secretaría de Energía y Pemex con los gasolineros, porque están subiendo el precio del diésel, lo digo aquí, públicamente y la Premium, y hay incentivos. No tendría por qué estar el diésel en MXN $29.50, lo vi en mis recorridos de fin de semana”, dijo. La mandataria mexicana, en conjunto con su gabinete, y la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), que representan a más de 95% de las estaciones del país en la que se estableció un acuerdo para mantener la gasolina Magna por debajo de MXN $24 por litro, al menos de aquí a septiembre. Además, la semana pasada, la Secretaría de Hacienda decidió elevar el subsidio a la gasolina Magna, para mantenerla por debajo de MXN $24 por litro, al implementar un descuento al IEPS de MXN $1.61 por litro, lo que representa 24.08% del impuesto. El ajuste fiscal no se limitó a la gasolina Magna, ya que la Premium también recibe un beneficio de 0.42 pesos por litro, equivalente a un 7.47% de descuento. No obstante, el mayor apoyo se concentrará en el diésel, el cual cuenta con una reducción del 61.8% en el IEPS para la próxima semana. La Onexpo aseguró que está dispuesta a sentarse a la mesa con las autoridades federales para aclarar los factores que inciden en la operación del sector. “El intercambio de información en mesas de análisis es parte del diálogo directo e informado con las autoridades para apoyar la economía social tomando en cuenta la viabilidad financiera que le da perdurabilidad”, dijo el organismo.