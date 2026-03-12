El precio de la gasolina verde no deberá ser una preocupación para los bolsillos de los mexicanos al menos por los próximos 6 meses, pues el Gobierno Federal y los empresarios del sector pactaron mantener el precio en un máximo de MXN $24. De acuerdo con una publicación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la red social X, la administración federal y representantes de 96% de las estaciones de servicio del país acordaron ampliar por medio año el acuerdo para que el precio de la gasolina de bajo octanaje no rebase MXN $24 a nivel nacional, con el objetivo de proteger la economía de los mexicanos. A inicios de este año, la presidenta anunció una estrategia conjunta con el sector privado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para mantener el precio del combustible por debajo de ese umbral. “Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, señala la publicación de la presidenta. El anuncio ocurre después de que los precios internacionales del petróleo subieron a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Este miércoles el precio del West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia de Estados Unidos cerró en u$s 87.27 por barril, con un avance de 4.58% respecto del precio de cierre del martes. En las últimas 9 sesiones, el valor del hidrocarburo ha aumentado casi 34%, lo que repercute en los precios de la gasolina a nivel mundial. En Estados Unidos, la gasolina regular cerró en un precio promedio de u$s 2.79 dólares por galón, lo que equivale aproximadamente a MXN $13.05 por litro, con un avance de 5.61% en la sesión. Desde que inició la guerra, el precio de la gasolina en Estados Unidos acumula un avance de 22.00%. Sin embargo, en México todavía no se refleja un incremento sensible en el precio del combustible. De acuerdo con datos de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), en el país existen aproximadamente 13,400 gasolinerías, por lo que el acuerdo cubre a poco más de 12,860 estaciones de servicio que se comprometieron a mantener el precio por debajo de MXN $24 por litro. Al acto protocolario asistió el presidente de la Onexpo, Enrique Félix Robelo, quien señaló que el precio de los combustibles en las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex fue temporal. Además, aseguró que estarán pendientes del decreto semanal que emite cada viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para establecer el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que aplica la dependencia para conocer si el gobierno implementa el estímulo fiscal al combustible verde.