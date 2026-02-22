El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) confirmó que las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara continúan con normalidad, por lo que los vuelos no han sido cancelados ni presentan afectaciones operativas. En un comunicado, la controladora aeroportuaria aseguró que la situación registrada en el estado no ha impactado la operación interna de la terminal ni la seguridad dentro de las instalaciones. “La terminal aérea se encuentra bajo protección de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales”, se lee en el documento. Este domingo, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante un operativo de fuerzas federales en Jalisco. De acuerdo con la dependencia, durante la operación personal militar fue atacado y repelió la agresión. El saldo fue de cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más que murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba Rubén “N”, alias “Mencho”, cuya identificación oficial quedará a cargo de las autoridades correspondientes. En contraste con la operación aérea, diversas carreteras del país registraron bloqueos por la quema de vehículos, situación confirmada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). “La Red Carretera Federal libre de peaje en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas presenta afectaciones; se solicita a conductores optar por rutas alternas y extremar precauciones”, informó la dependencia a través de su cuenta de X. Ante este escenario, Grupo Estrella Blanca y Estrella Roja anunciaron la suspensión temporal de sus servicios para salvaguardar la integridad de los pasajeros. Grupo Estrella Blanca informó sobre el cierre total de carreteras en Tepic, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Nuevo León, Puebla y Guerrero, debido a la presencia de vehículos incendiados en las vías de comunicación. Por su parte, Grupo Estrella Roja señaló que sus operaciones permanecerán detenidas hasta nuevo aviso. “En cuanto existan condiciones para reanudar el servicio, lo comunicaremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales”, indicó. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que reforzó la presencia policial en distintos puntos de Jalisco como medida preventiva, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. “Estas acciones responden a hechos registrados en otras entidades del país; se intensifican patrullajes terrestres, vigilancia aérea, recorridos de proximidad social y labores de inteligencia”, detalló.