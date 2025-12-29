¿Le ha desaparecido dinero de su cuenta bancaria y ha notado algún descuento del SAT? Preste atención, ya que si posee cuentas bancarias y tiene deudas con el SAT, tanto Hacienda como las entidades bancarias respaldan que el organismo realice el cobro de manera automática de lo que adeuda.

El Servicio de Administración Tributaria, SAT, ha confirmado que las entidades bancarias están obligadas a retener de forma automática el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) a aquellas personas que reciban depósitos mensuales que superen los 15,000 pesos.

El SAT irá contra las cuentas bancarias y aplicará cobros automáticos a quienes reciban montos altos sin declararlos

El IDE se determina multiplicando el monto que excede los quince mil pesos por una tasa del tres por ciento, según se indica en el documento Preguntas y Respuestas sobre el IDE, publicado por el SAT en su sitio oficial.

El organismo recaudador subrayó que “las instituciones financieras llevarán a cabo directamente el cobro del IDE de cualquiera de las cuentas que el contribuyente tenga abiertas", lo que implica una deducción automática sin necesidad de notificación previa.

Gestión automatizada de cobros y vigilancia directa del SAT

De acuerdo con el SAT, el IDE se recauda " mediante recaudación que deberán hacer las instituciones del sistema financiero “, quienes deberán enterar el monto al fisco una vez efectuado el cargo al contribuyente.

El procedimiento busca detectar operaciones no declaradas y reforzar el control sobre ingresos en efectivo que no pasen por medios formales. “El objetivo es combatir la evasión fiscal y transparentar los flujos financieros", añadió el documento.

Cuándo y de qué manera se implementarán los cobros automáticos

El SAT precisó que “los bancos recaudarán el impuesto el último día del mes de que se trate, salvo en depósitos a plazo cuyo monto individual exceda de 15 mil pesos”. En esos casos, el cobro será inmediato.

Además, las instituciones de crédito “pueden recaudar el IDE hasta el día hábil siguiente a la fecha de corte de la cuenta” o, si no hay fondos suficientes, “indistintamente de cualquiera de las cuentas que tenga abiertas el contribuyente”.

Ilustración del cálculo del IDE

Depósitos en efectivo: 26,000 pesos

Exención: 15,000 pesos

Excedente: 11,000 pesos

Tasa aplicable: 3%

IDE recaudado automáticamente: 330 pesos

El organismo fiscal enfatizó que el IDE no reemplaza otras obligaciones fiscales, instando a los contribuyentes a declarar sus ingresos de manera precisa para evitar sanciones. Asimismo, advirtió que los cobros automáticos tienen como objetivo promover la transparencia y la formalidad en la gestión del dinero en efectivo.