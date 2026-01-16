En esta noticia Urge acelerar el apoyo

La banca tradicional quiere aumentar la penetración del crédito entre las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas (mipymes), pues contar con financiamiento les permite sobrevivir por más tiempo e incrementar hasta seis veces sus ingresos.

En conferencia de prensa, Regina García Cuéllar, directora general de la Asociación de Bancos de México (ABM), dijo que en el país 52% de las mipymes mueren en los primeros dos años de su vida, pero las unidades económicas que cuentan con un financiamiento pueden vivir más tiempo, pues aumentan, en promedio, cinco veces su capacidad de producción, y generan cuatro veces más empleos.

Apenas 260,000 pymes cuentan con créditos de la banca tradicional en México. (foto: archivo).

En México, siete de cada 10 empleos son generados por este tipo de unidades económicas, por lo que impulsarlas a través del crédito acelera el motor de la economía.

Por ello, la ABM firmó con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), un convenio para desarrollar e implementar acciones de difusión y promoción en materia de educación financiera para las mipymes.

Urge acelerar el apoyo

Al concluir la firma del convenio, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, mencionó que es urgente acelerar el financiamiento al sector de las empresas chicas.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cartera de crédito bancaria para las empresas supera MXN $3.6 billones; sin embargo, apenas 14% es destinado para las mipymes.

Además, Sierra Álvarez expuso que en el país existen aproximadamente 5.5 millones de mipymes, de las cuáles, apenas 1.9 millones de empresas son formales.

En este sentido, solo 1 millón de empresas cuenta con acceso a créditos y de ese total, 260,000 son atendidas por el sector de la banca tradicional.

Los principales obstáculos que tienen las mipymes para acceder a los créditos formales incluyen las altas tasas de interés de los bancos, que solicitan muchos trámites, a lo que se suman temas como la cobertura geográfica o la falta de acceso a la información y educación financiera.

La directora general de la ABM y el presidente de Coparmex coincidieron en que el primer paso para corregir el camino es promover la educación financiera entre los dueños de las mipymes.

Con este programa, dijo Juan José Sierra, los organismos empresariales pretenden llevar el crédito a 100 mil empresas adicionales en los próximos tres años, a través de sacarlas de la informalidad y facilitarles el acceso al financiamiento.

“Es un reto (el crédito) y es una deuda que tenemos. Estas empresas están en el tejido social del país, las familias que emprenden, los jóvenes, las madres solteras que sostienen el emprendimiento, tenemos que entenderlos y acompañarlos”, abundó.