En términos sencillos, por cada MXN$ 100 que administra Coppel, unos MXN$ 7.35 están vinculados con FIBRAs; en Profuturo, la proporción es de apenas MXN$ 1.57.

Las Afores tomaron caminos distintos para invertir el ahorro de los trabajadores en bienes raíces. Mientras Afore Coppel destinó 7.35% de sus activos a FIBRAs al cierre de junio, Profuturo concentró apenas 1.57%, una diferencia que muestra que la exposición al sector inmobiliario cambia de manera importante entre administradoras.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), al cierre de junio de 2026 las FIBRAs representaron 3.04% de los activos administrados por las Siefores, equivalente a alrededor de MXN$ 270,000 millones.

La diferencia entre las Afores es amplia. Después de Coppel, PensionISSSTE destinó 3.63% de sus activos a FIBRAs; SURA, 3.27%; Inbursa, 3.17%, y Azteca, 3.15%.

En contraste, Profuturo registró la menor participación, con 1.57%, mientras que Invercap destinó 2.16% y Principal, 2.58%.

En términos sencillos, por cada MXN$ 100 que administra Coppel, unos MXN$ 7.35 están vinculados con FIBRAs; en Profuturo, la proporción es de apenas MXN$ 1.57.

Las FIBRAs permiten invertir en bienes raíces a través de vehículos que poseen y administran inmuebles y generan ingresos principalmente por las rentas.

Para las Afores, estos instrumentos representan una alternativa para diversificar sus portafolios y buscar rendimientos de largo plazo.

Una apuesta que creció 54 veces

La inversión de las Afores en FIBRAs ha crecido de manera importante desde que estos vehículos comenzaron a operar en México.

Durante el Fibra Day 2026, Francisco Martínez, director de Inversiones de Afore Coppel, señaló que en 2011 la inversión de las Afores en FIBRAs rondaba los MXN$ 5,000 millones, frente a los cerca de MXN$ 270,000 millones actuales.

Esto significa que en 15 años los recursos destinados a estos vehículos se multiplicaron alrededor de 54 veces.

Martínez estimó además que, si se mantiene la proporción actual de inversión y continúa creciendo el ahorro administrado por las Afores, los recursos disponibles para las FIBRAs podrían duplicarse hacia 2031.

Eso llevaría la inversión desde los alrededor de MXN$ 270,000 millones actuales a más de $540,000 millones en los próximos cinco años.

El dinero de las Afores entra al mercado inmobiliario

El crecimiento de esta inversión ocurre mientras México busca aprovechar la llegada de nuevas empresas, el nearshoring y el aumento de la actividad industrial.

Además, Andrés Moreno, Chief Investment Officer de Afore SURA, señaló que existe capital institucional disponible para continuar invirtiendo en México, mientras que Ernesto Rodríguez, director general de JLL México, destacó que la ocupación del sector industrial se mantiene por encima de 91%.

El interés de los inversionistas institucionales también se ha extendido hacia otros segmentos, como centros comerciales, data centers, oficinas y hotelería.

La apuesta ya no es marginal. Con miles de millones de pesos del ahorro para el retiro colocados en FIBRAs, las Afores se han convertido en uno de los jugadores institucionales que sostienen el crecimiento del mercado inmobiliario mexicano.