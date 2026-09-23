La mayoría de los fraudes ocurren cuando los clientes depositan dinero de forma voluntaria a terceros.

En esta noticia Lanzan seguro antifraude

En México, el 90% de los fraudes bancarios corresponden a clientes estafados que hacen depósitos de forma voluntaria a cuentas de terceros que solo tienen el objetivo de quitarles su dinero, señaló Alejandro Segura, director de Prevención de Fraudes en Banco Azteca.

Aunque esta tendencia es nueva, pues lleva apenas tres o cuatro años, la prevención es la principal arma que tienen los usuarios de la banca para evitar caer en los fraudes.

Banco Azteca cuenta con tres niveles de prevención contra el fraude, sumado a campañas de educación financiera. Banco Azteca

“Hace algunos años, solo bastaba con invertir y con tener herramientas bastante potentes y de vanguardia para prevenir fraude”, comentó el directivo.

Para reforzar la prevención de fraudes, Banco Azteca promueve la educación financiera entre sus usuarios, al tiempo que cuenta con una triple protección para ayudar a sus clientes a evitar las estafas.

La triple hélice de protección:

Educación antifraude: A través de la campaña “Ponte Atento”, el banco da tips a los clientes para evitar fraudes e informa sobre las herramientas con las que cuentan para prevenirlos. Autogestión de seguridad: El banco informa a los clientes que puede apagar sus tarjetas, poner límites de gasto y en Banco Azteca, cuentan con una “bóveda” digital que permite proteger el dinero, pero mantenerlo a la mano para usarlo en el momento que lo necesite. El objetivo es que los clientes también colaboren en la prevención del fraude. Controles silenciosos: Con el uso de la tecnología, el banco revisa permanentemente la actividad de los clientes, con la meta de prevenir la actividad sospechosa.

En este sentido, el especialista destacó que las medidas de prevención de Banco Azteca, han permitido reducir el volumen de reclamaciones a la mitad en los últimos dos años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

El banco, añadió, es una de las dos instituciones financieras que lograron reducir las reclamaciones en el último año, en comparación con el resto del ecosistema.

Lanzan seguro antifraude

Como medida de apoyo a sus clientes, Banco Azteca lanzó un seguro que permitirá a los usuarios blindarse contra fraudes con un límite anual de MXN $45,000 pesos.

José Laverde, director General de Seguros Azteca, explicó que este seguro aplica incluso si los clientes depositaron de forma voluntaria dinero en una cuenta manejada por defraudadores, y aplica para cualquier banco.

Sin embargo, aclaró, este producto no aplica cuando el cliente proporcionó sus llaves de acceso a terceros, es decir, su cuenta y su NIP.

El objetivo es apoyar a los clientes a forjar una mejor cultura financiera, pues la mayoría de las reclamaciones no se resuelven a favor de los clientes, debido a que ellos hicieron un depósito de forma voluntaria.