Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, uno de los conglomerados más grandes de México.

Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas y uno de los hombres más adinerados de América Latina, considera que los trabajadores deben percibir un sueldo que guarde relación directa con el esfuerzo que realizan o los resultados que consigan.

En este sentido, el empresario ha afirmado que “cuando tú tienes un trabajador que va a sueldo fijo es lo más cercano a una beca, la gente tiene que sentir que si se esfuerza gana más”, ha afirmado Ricardo Salinas en el pódcast de emprendimientos Tengo un Plan.

El empresario defiende un salario compuesto por una parte fija sumado a incentivos vinculados al rendimiento particular de cada trabajador. De igual manera, Salinas considera que las retribuciones económicas no deben estar circunscritas a una cantidad fija, sino que debería ser una herramienta que fomente la productividad y la implicación de los empleados.

El modelo empresarial que defiende Ricardo Salinas

El presidente de Grupo Salinas explica que el sistema de compensación es uno de los elementos más importante dentro de su sistema empresarial.

Por tanto, Salinas asegura que la mayoría de sus alrededor de 200.000 trabajadores vinculados a su grupo poseen algún componente variable en su sueldo: “Casi todos tienen variable, son muy pocos los que están fijos, pero inclusive los fijos tienen bono”.

El empresario considera que este esquema ayuda a que los trabajadores estén más conectados con los resultados de su puesto. “Todo el mundo tiene bono y casi la mayoría están directamente incentivados a su puesto”, ha aclarado en la misma entrevista.

Ha explicado que la remuneración -al menos en parte- debería reflejar el desempeño individual. De esta forma, su política salarial fija un modelo amplio de seis puntos que el empresario utiliza para organizar sus negocios.

La remuneración variable forma parte de un modelo de gestión más amplio que Salinas utiliza para organizar sus negocios. Wikimedia Commons

El modelo de seis pasos que Ricardo Salinas aplica en sus empresas

La remuneración variable forma parte de un modelo de gestión más amplio que Salinas utiliza para organizar sus negocios. El empresario lo ha denominado como un “modelo de seis pasos” en el pódcast Tengo un plan, así como en otras publicaciones propias.

El sistema comienza por definir la estrategia y los objetivos de la compañía, para luego establecer la estructura necesaria para alcanzarlos y determinar qué equipo debe ocupar cada una de las funciones.

Los siguientes pasos consisten en disponer de sistemas de información que permitan seguir la evolución del negocio, establecer un sistema de compensación e incentivos y, finalmente, realizar procesos de integración y evaluación de los resultados de los trabajadores.

De todas formas, establecer una parte o la totalidad de la remuneración vinculada al rendimiento no es exclusiva de Grupo Salinas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) distingue diferentes modalidades de salario variable que complementan el sueldo base. Por ejemplo, las comisiones, los bonos por productividad y las retribuciones asosiadas al desempeño individual o colectivo .

El funcionamiento de este sistema dependerá de cómo se definan las metas, los criterios de evaluación y el peso que tenga la parte variable sobre la remuneración total. En el marco del conglomerado empresarial Grupo Salinas, los incentivos funcionan dentro de una filosofía empresarial centrada en los resultados y en vincular la retribución de cada trabajador al rendimiento.