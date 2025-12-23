La Suprema Corte falló a favor de los pensionados del IMSS bajo la Ley 73

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley del Seguro Social de 1973 viola los derechos de los ciudadanos, al fijar porcentajes distintos para el otorgamiento de pensiones, dependiendo del vínculo familiar con el trabajador fallecido. A partir de este criterio, el máximo tribunal ordenó que los padres del asegurado tengan derecho a recibir apoyo económico.

En detalle, la Suprema Corte determinó que los familiares que acrediten dependencia económica tendrán derecho a recibir el 90% de la pensión, el mismo porcentaje asignado al cónyuge o concubino sobreviviente, según corresponda.

La Suprema Corte falló a favor de los pensionados del IMSS bajo Ley 73 Fuente: Shutterstock BearFotos

La resolución, emitida en 2023, representó un cambio de fondo para miles de familias que se rigen por el esquema de la Ley 73 del IMSS.

Resolución de la Suprema Corte sobre la Ley 73 del IMSS

La Segunda Sala de la SCJN concluyó que la normativa era discriminatoria, ya que concedía el 90% de la pensión a la pareja del beneficiario fallecido, pero limitaba a solo el 20% la asistencia para los ascendientes del trabajador fallecido.

Con el fallo, se estableció que los padres del asegurado tienen derecho al mismo porcentaje del 90%, siempre que demuestren haber dependido económicamente de él, colocándolos en condiciones equivalentes a las pensiones por viudez.

¿Quién tiene derecho a la pensión?

Las autoridades enfatizan que la pensión no debe considerarse un apoyo otorgado de manera discrecional, sino un derecho que se construye a lo largo de la vida laboral del trabajador , a partir de sus aportaciones al sistema de seguridad social.

“El derecho a la pensión se origina en el esfuerzo del trabajador, por lo que no puede justificarse una diferencia arbitraria entre beneficiarios”, señaló la SCJN, al subrayar que su finalidad es asegurar la subsistencia del cónyuge, hijos o ascendientes tras el fallecimiento del asegurado.

¿Qué beneficios tengo si soy de la Ley 73?

El régimen de la Ley 73 continúa siendo uno de los más valorados frente a la Ley 97, principalmente por la forma en que se calcula el monto de la pensión. Bajo este esquema, el pago se determina con base en el promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas -equivalentes a cerca de cinco años- y el total de semanas trabajadas.

Este modelo permite acceder a una asistencia económica garantizada por el IMSS, a diferencia del sistema de cuentas individuales de la Ley 97, donde el monto final depende del ahorro acumulado en la Afore.

Beneficios de la Pensión IMSS bajo Ley 73

Pensión vitalicia.

Actualizaciones anuales vinculadas al salario mínimo.

Acceso a servicios médicos para el pensionado y sus beneficiarios.

Pensiones derivadas por viudez, orfandad e invalidez.

Calendario de Pensión IMSS en enero de 2026

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social, el depósito correspondiente a enero de 2026 se hará el viernes 2, primer día hábil del mes.